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中央社

中國情報法　分析：不利陸企海外拓展

中央社2018/06/22 15:42
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北22日電）中國通訊網路設備製造商華為在澳洲碰上銷售麻煩，網路專家稱，製造商可設置「後門」截取數據，而「情報法」要求本國公司需配合情報工作，此讓中國官方可取得「解密」方式破解所獲資料。

英國廣播公司（BBC）報導，中興電信受美國政府制裁，現處於前途未卜之際，中國另一家通訊網路設備製造商華為在澳洲也碰上麻煩，澳洲政府將禁止華為參加建造當地5G行動通訊網路。

華為在澳洲的分公司18日曾發表公開信稱，有關華為網路設備安全的指控「沒有事實根據」，華為在各國的運作都遵守當地法規。聲明還強調，拒絕讓華為參與建設澳洲的5G網路，對當地「沒有好處」。

對於外國政府質疑華為產品的「安全性」。報導引述澳洲戰略政策研究所（Australian StrategicPolicy Institute）訪問學者尤倫（Tom Uren）指出，華為的聲明信件並無法讓外界釋疑。

他指出，外界憂心根源是中國去年通過「國家情報法」，該法第7條要求中國國內任何組織和公民，要「依法支持、協助和配合國家情報工作」。

尤倫認為，中國當局可按「情報法」要求華為合作，讓中國政府瞭解華為製造的網路設備如何運作，「這樣做（華為）不會觸犯澳洲任何法律，但仍可幫助中國情報組織的工作」。

香港大學電機電子工程系助理教授林皇興指出，網路設備製造商在技術上確實可利用「後門」，命令所製造設備自動截取流經的數據，並發送回製造商指定地點，但此作法很「愚蠢」，因為很容易就會被偵測到。

香港科技大學信息、商業統計暨營運學系副系主任許佳龍表示，WhatsApp等軟體在傳輸訊息前，通常都會先把訊息加密，任何人截取得來的只會是已加密的訊息，但一般電話語音通話等未被加密的資料，就可以被截取。

電信專家也指出，智慧型手機的通訊程式通常都會把訊息加密，若無法解密，即使把訊息截取出來，也無法理解當中的訊息。

有鑑於設備製造商才知道如何「解密」。尤倫說，中國政府制定「情報法」不利中國企業的海外業務，「這樣做讓其他國家無法信任中國公司，為其他國家建造一些重要的網絡基礎建設」。

報導稱，美國聯邦傳播委員會主席裴伊（Ajit Pai）4月曾指出，外國製造的網路設備恐內建隱藏功能，讓製造商可截取流經這些設備的數據。這些「隱藏功能」又稱「後門」，將對美國公眾的隱私構成威脅。分析認為他的說法包括華為。（編輯：林克倫）1070622

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