民進黨首推新南向實習 強化東南亞交流

（中央社記者葉素萍台北22日電）民主進步黨今年暑假首次推出「東南亞不思議：新南向實習計畫」，共招募15位實習生，前往泰國、越南及馬來西亞實習一個月，希望拉近台灣與新南向國家的瞭解及距離。

民進黨今天辦理實習培訓，讓實習生了解新南向政策、新住民政策與經驗分享。

民進黨副秘書長徐佳青勉勵所有實習生，帶著好奇心接受新挑戰，透過身歷其境，了解異鄉人的困難；她也期許實習生把握自己的語言優勢，抱持開放態度，多認識當地。

民進黨青年部主任何孟樺表示，這次的新南向實習，希望同學們透過一個月的時間，對在地文化及社會有更深認識，發揮新南向政策「以人為本」的重要精神，成為台灣外交的尖兵、未來台灣與新南向國家深化認識的橋梁。