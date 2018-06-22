又見詐騙老招　幸遇熱心霧峰警及時阻詐

在大里區公教街，民眾羅女剛從市場買菜返家時，發現丈夫手持電話與對方講很久，並且看到丈夫臉色慘白，神情惶恐，便想起派出所日前積極向鄰里居民宣導詐騙案件，立即報案請警方到場關心，霧峰警分局十九甲派出所警員吳岳哲及董俊夆立即火速趕往現場。

發現老翁神色慌張，手持著手機仔細聆聽通話內容，立即上前阻止男子，但老翁堅持不是詐騙，向警方表示，接獲自稱警政署林姓巡官電話說有不明男子持其健保卡無故盜領醫藥費，且又稱吳姓老翁另有涉嫌一起毒品案，要求吳姓老翁立即攜帶雙證件及兩套換洗衣物，趕往台北某旅社交付現金方可解決盜領健保費及毒品案事宜，經2員聆聽後請老翁稍安勿躁，並耐心委婉地向老翁說明此為詐騙集團慣用手法，老翁始恍然大悟，非常感謝警方的不厭其煩才保住自己80餘萬元的退休老本。

霧峰分局呼籲表示，詐騙集團慣用的伎倆，通常會使被害人心生畏懼，深信如不照做將受到財產損失，並聽其指示匯錢、交錢，故希望民眾接到類似手法，千萬不可自亂手腳，並可直接撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證。