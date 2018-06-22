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中央社

不敵病魔 美國保守派巨擘柯翰默逝世

中央社2018/06/22 15:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國保守派巨擘柯翰默（Charles Krauthammer）今天過世，享壽68歲。這位普立茲獎（Pulitzer Prize）得主曾是福斯新聞頻道名嘴，他以新保守主義立場及鷹派世界觀聞名。

福斯（Fox News）是共和黨人偏好的新聞頻道，福斯首席白宮記者今天發推文表示：「柯翰默是我們摯愛的友人，也是我們這行的巨擘。他去世的消息，讓每位@FoxNews夥伴都很難過。」

柯翰默於本月稍早在華盛頓郵報（The WashingtonPost）刊出的告別文中向讀者表示，他罹患「擴散性」癌症，只剩幾週的生命。

他寫道：「我認為，透過坦誠的辯論及嚴格論證來追求真理及正確的理念，是一項崇高的事業。」

「我在協助引導這個偉大國家命運的對話中，扮演一個小角色，對此我感激在心。」

「我此生無悔。」

知名右翼知識分子柯翰默1984年開始為華郵撰寫專欄，他捍衛以色列不遺餘力，也協助形塑包括美國前總統小布希（George W. Bush）發動的反恐戰爭（war onterror）在內的保守外交政策思想。

小布希2003年揮軍入侵伊拉克，他於聲明中說：「柯翰默的成就意義深遠且具影響力，他的觀點將永受世人深切緬懷。他的理念和秉持的價值，將永遠是我國的一部分。」（譯者：鍾佑貞/核稿：陳政一）1070622

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