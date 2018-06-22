NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈張惠妹奪金麥獎歌后　有望再添金簡廷芮澄清緋聞　男星赴香閨為這事8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

李登輝出訪沖繩 心情愉悅微笑說好

中央社2018/06/22 15:48
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）前總統李登輝今天搭機前往日本沖繩，預計在24日參加沖繩戰役台灣人戰亡者慰靈碑的揭碑儀式，心情愉悅的他，對於記者的詢問，則是微笑連說好。

李登輝接受那霸市日本台灣和平基金會邀請，今天下午搭乘長榮航空班機前往沖繩那霸。

李登輝賢伉儷在下午2時57分抵達桃園國際機場，下車後便坐上輪椅，在隨行人員的協助下，經由公務門出境。李登輝看起來神清氣爽、心情愉悅，對於記者詢問前往沖繩是不是覺得開心、快樂，他則是微笑說：「好好好。」

李登輝基金會專員何世昌表示，李登輝在抵達日本後將先行休息，23日出席日本台灣和平基金會和日本李友會合辦的晚宴，24日則參加1945年沖繩戰役台灣人戰亡者慰靈碑的揭碑儀式，並在晚間出席琉球台僑總會晚宴，預計25日中午返抵國門。

許多台灣人在1945年的沖繩戰役身亡，沖繩縣糸滿市摩文仁和平祈念公園的石碑上，刻有34名台灣人的名字；2016年建造「台灣之塔」，這次設立的紀念碑刻有李登輝所題的「為國作見證」。

李登輝上次訪日是在2016年7月，這次是他卸任總統後第9次訪日。由於李登輝高齡已經95歲，這次特別安排醫生與護理師隨行，隨時注意他的身體狀況。（編輯：梁君棣）1070622

中國情報法　分析：不利陸企...圖書館外型如書本 假日成...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan