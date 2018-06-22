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嚴部長主持愛國教育開訓　勉勵以身作則莫忘初衷

軍聞社2018/06/22 15:15
▲ 國防部長嚴德發22日主持「國軍軍事院校107年班畢業生愛國教育」開訓典禮，期勉畢業生成為一位現代化專業軍人，達成保國衛民使命。（軍聞社記者陳軍均攝）
▲ 國防部長嚴德發22日主持「國軍軍事院校107年班畢業生愛國教育」開訓典禮，期勉畢業生成為一位現代化專業軍人，達成保國衛民使命。（軍聞社記者陳軍均攝）
嚴部長親自接見各院校績優學生、外籍生，以及赴外就讀返國學生，除了逐一詢問學習狀況，也期盼大家以身作則，做為一個允文允武的軍人。（軍聞社記者陳軍均攝）嚴部長接見赴外就讀返國學生，圖右為美國海軍官校畢業的胡家琳。（軍聞社記者陳軍均攝）嚴部長強調，愛國教育是為了讓各校院學生聚在一起，培養對於軍旅、施政的環境以及部隊實務的了解，也強化個人的武德修養與愛國意識。（軍聞社記者陳軍均攝）嚴部長儀程結束後，在國防大學與政、管兩院院長的陪同下，視導愛國教育各場地以及當天用餐場地，並勉勵各級幹部，在畢業典禮當天能夠圓滿達成任務。（軍聞社記者陳軍均攝）

（軍聞社記者陳軍均臺北22日電）國防部長嚴德發今日上午由國防大學校長及各軍司令陪同，前往復興崗校區主持「國軍軍事院校107年班畢業生愛國教育」開訓典禮，以身為國軍大家長的身分，與畢業生們分享自身經驗。

　嚴部長致詞一開始，用復興崗校區內的標語「培養驚天動地的革命氣魄，發揮埋頭苦幹的實踐精神。」作為開頭，勉勵這群準軍官應該有如此的泱泱氣度，除了恭喜所有畢業生完成軍事教育與大學教育的課程外，也提醒大家愛國教育的重要性與目的。

　「相信自己、面對挑戰。」、「做一個成功的領導者。」嚴部長用這兩點，提醒所有畢業生，他強調，機會是留給準備好的人，請相信自己這四年所學，並以身作則，當一個領導的典範。

　嚴部長強調，愛國教育是為了讓各校院學生聚在一起，培養對於軍旅、施政的環境以及部隊實務的了解，也強化每位軍官個人的武德修養與愛國意識。

　最後，嚴部長勉勵大家，雖然過去與現今的兩岸情勢不同，但對於身為軍官，將過去所學，應用在部隊，達成保國衛民的使命卻依舊始終如一，並期許所有初官莫忘初衷，做一個頂天立地的軍人，不怕苦、不畏難，用心把事情做好。

　嚴部長致詞結束後，親自接見各院校績優學生、外籍生，以及赴外就讀返國學生，除了逐一詢問學習狀況，也期盼大家以身作則，做為一個允文允武的軍人，必須由外而內，從服裝、儀態等關乎軍人形象的「基本功」做起，並提醒自我要求的重要性。

　隨後，嚴部長在相關人員陪同下，了解愛國教育各授課區域以及用餐場地安排，並要求各級幹部能按分工事項管制執行，在畢業典禮當天能夠圓滿達成任務。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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