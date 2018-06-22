憨兒勤奮穩定 職場工作受雇主肯定

（中央社記者陳朝福高雄22日電）喜憨兒基金會陸續輔導多名憨兒順利進入職場就業，憨兒工作勤奮，且服從性與穩定度較一般人高，備受雇主肯定，也是受僱用的關鍵因素，更一圓憨兒自立的夢想。

40多歲的阿龍（化名）智能障礙重度，曾在工廠擔任作業員一待25年直到退休，由於仍必須負擔家計，透過喜憨兒基金會就業媒合，錄取烤肉餐廳的廚務清潔員工作，雖然剛上班時看見洗碗區堆滿鍋具露出不知如何是好的表情，經由就業服務員協助帶領操作，並指導區分筷子、湯匙及杯子放置指定位置。

就業服務員表示，經由一個步驟一個步驟讓阿龍熟悉作業方式，重複教導學習不到2個月，阿龍已能獨立完成所有工作。雇主也肯定憨兒責任心穩定度都很高，僱用後非常滿意。