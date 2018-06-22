金曲獎倒數計時 唱將新秀力爭歌王歌后

（中央社記者江佩凌台北22日電）華語音樂圈一年一度的盛事、金曲獎頒獎典禮23日舉行，國語男女歌手獎項競爭激烈，歌王有林俊傑、陳奕迅等強將競逐，歌后有3度封后的張惠妹來勢洶洶；新人獎也令各界矚目。

第29屆金曲獎評審團主席由資深音樂人陳子鴻擔任，陳子鴻日前受訪表示，今年評審重點放在作品的「前瞻性」及「市場開拓性」，最後評選出152件作品入圍，角逐27個獎項。

攤開入圍名單，角逐國語女歌手有天后唱將也有新生代女聲，包含Faye飛、呂薔、徐佳瑩、張惠妹（aMEI）、彭佳慧。其中張惠妹是第14度角逐最佳女歌手，爭取4度封后紀錄；彭佳慧是繼2016年摘下歌后再拚第2座；徐佳瑩曾拿下金曲新人獎；Faye飛是自團體F.I.R單飛後首度以個人身分入圍；呂薔則要力爭第一座金曲獎。