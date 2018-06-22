金曲獎倒數計時 唱將新秀力爭歌王歌后

（中央社記者江佩凌台北22日電）華語音樂圈一年一度的盛事、金曲獎頒獎典禮23日舉行，國語男女歌手獎項競爭激烈，歌王有林俊傑、陳奕迅等強將競逐，歌后有3度封后的張惠妹來勢洶洶；新人獎也令各界矚目。
第29屆金曲獎評審團主席由資深音樂人陳子鴻擔任，陳子鴻日前受訪表示，今年評審重點放在作品的「前瞻性」及「市場開拓性」，最後評選出152件作品入圍，角逐27個獎項。
攤開入圍名單，角逐國語女歌手有天后唱將也有新生代女聲，包含Faye飛、呂薔、徐佳瑩、張惠妹（aMEI）、彭佳慧。其中張惠妹是第14度角逐最佳女歌手，爭取4度封后紀錄；彭佳慧是繼2016年摘下歌后再拚第2座；徐佳瑩曾拿下金曲新人獎；Faye飛是自團體F.I.R單飛後首度以個人身分入圍；呂薔則要力爭第一座金曲獎。
最佳國語男歌手部分，有歌王入圍也有新面孔，包含宋念宇（小宇）、李玖哲、陳奕迅、林俊傑、許書豪。其中陳奕迅和林俊傑皆奪過2次金曲歌王，李玖哲則是隔11年力爭第2座歌王，小宇2度角逐，「黑馬」許書豪則是不容小覷的新生代男聲。
最佳台語男歌手部分，入圍者包含翁立友、荒山亮、許富凱、蔡佳麟、蕭煌奇，其中坐擁6座金曲獎座的蕭煌奇拚獎氣勢十足；至於最佳台語女歌手，包含林喬安、張艾莉、朱海君、張涵雅、吳申梅，5人皆是力拚第一座台語歌后獎座。
至於今年金曲新人入圍名單多達7組人馬，包含鄭興、茄子蛋、J.Sheon、李權哲、閻奕格、蘇珮卿、丁世光，入圍者曲風橫跨嘻哈、民謠、迷幻到R&B等，各自以特色唱腔和個人魅力令評審驚艷，新一代金曲新星備受各界矚目。
最大獎「年度專輯獎」延續去年規則，包含所有國語、台語、客語、原住民語專輯入圍作品，皆有機會角逐年度專輯。
綜觀整體入圍名單，專輯作品以張惠妹的「偷故事的人」、林俊傑「偉大的渺小」各入圍6項，是本屆入圍大贏家；盧廣仲以「魚仔」緊追，入圍年度歌曲、最佳作曲人獎、最佳作詞人獎、最佳單曲製作人獎4大獎，誰才是手捧最多金的大贏家，就看金曲頒獎典禮當晚的結果揭曉。
「2018 GMA金曲獎頒獎典禮暨金曲國際音樂節」將於6月23日在台北小巨蛋舉行，台灣電視台(台視主頻)當天下午4時50分起將轉播星光大道，晚間7時舉行頒獎典禮，包括台視TOUCH TTV、YouTube金曲頻道、中華電信MOD、Hami Video、Hami演唱會、飛碟聯播網、大陸騰訊、新加坡StarHub、馬來西亞Astro以及北美(含美、加) Tiger Tech等都將播出。（編輯：黃瑞弘）1070622