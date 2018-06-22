簡廷芮澄清緋聞　涂善存赴香閨只是為打00

簡廷芮於今（22）日在台大舉辦發片記者會，親姐、親妹及演藝圈好友宋芸樺陸續現身站台，妹妹還大爆料簡廷芮睡相很差，曾經把她踢下床過。
被問到睡相這麼差，除了妹妹是受害者外，過往有沒有也讓男朋友嚐盡苦頭，沒想到簡廷芮居然脫口而出表示：「前男友沒有睡一起的機會。」而後苦笑解釋：「恩...我媽媽管得滿嚴的。」還提到媽媽從小就嚴格控管她的行蹤，所以跟男友出去過夜根本是不可能的事情，她還自爆媽媽曾因為她沒有在規定的時間內回家，媽媽奪命連環叩50通，讓她超傻眼。
▲簡廷芮自爆媽媽管很嚴，還因此間接導致她與初戀男友分手。（圖／記者林調訊攝 , 2018.06.22）
不僅回家時間嚴格管制，媽媽連交友狀況也要參一腳，周邊好友都有接過簡廷芮媽媽的電話，簡廷芮笑說連朋友都會害怕媽媽。談到媽媽的逼緊緊事蹟，簡廷芮話匣子一下就被打開，她自爆高中時認識一個大她3、4歲的男生，媽媽認為年紀大她太多，因此偷偷打電話給男方，簡廷芮知道後苦笑表示：「我是覺得說媽媽這樣對他，對我來說他承受太多壓力。」半年的短命初戀因此告終。
至於先前簡廷芮與「小金城武」涂善存傳出緋聞，男方被目擊到進出女方家過夜，對此消息簡廷芮首度作出回應，「那天他來找我，我們約好一起看舞台劇，又正好是假日，小阿姨打電話來，說想打麻將，目前三缺一，剛好他後面也沒事，他騎機車又只有一頂安全帽，所以我們只好分開到我家。」知道真相的親朋好友看到新聞後，紛紛打趣：「怎麼寫那麼真啊？」