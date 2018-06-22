簡廷芮澄清緋聞　涂善存赴香閨只是為打00

簡廷芮於今（22）日在台大舉辦發片記者會，親姐、親妹及演藝圈好友宋芸樺陸續現身站台，妹妹還大爆料簡廷芮睡相很差，曾經把她踢下床過。

被問到睡相這麼差，除了妹妹是受害者外，過往有沒有也讓男朋友嚐盡苦頭，沒想到簡廷芮居然脫口而出表示：「前男友沒有睡一起的機會。」而後苦笑解釋：「恩...我媽媽管得滿嚴的。」還提到媽媽從小就嚴格控管她的行蹤，所以跟男友出去過夜根本是不可能的事情，她還自爆媽媽曾因為她沒有在規定的時間內回家，媽媽奪命連環叩50通，讓她超傻眼。



▲簡廷芮自爆媽媽管很嚴，還因此間接導致她與初戀男友分手。（圖／記者林調訊攝 , 2018.06.22）