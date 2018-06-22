質疑空污法侵害權益 反禁二行程團體繞行立院

（中央社記者吳欣紜台北22日電）立法院朝野黨團今天七度協商空污法修正草案達成共識，今天先二讀無爭議條文。不滿條文恐侵害二行程車主權益，相關團體今天繞行立院並聚集正門抗議，要求政府聽見他們訴求。
空氣污染防制法修正草案中讓環保署可加嚴老舊車輛排氣標準及授權縣市政府可劃設空氣品質維護區禁止老舊車輛通行等相關條文，引起二行程車主質疑路權及財產權遭侵害，日前號召數千輛機車在凱道抗議；相關團體今天也在立院群賢樓外面召開記者會，批評政府假環保之名行侵害二行程與燃油車路權、圖利廠商之實。
北區反禁二行程聯盟發言人羅宜指出，台灣近年空污越來越嚴重，並不是二行程機車所造成，透過環保署公布的細懸浮微粒（PM2.5）來源占比數據，二行程機車僅占不到1.15%，但政府卻不願面對大工廠、大財團排放的空污，只想透過空污法圖利財團、討好財團。
羅宜表示，每台二行程機車在出廠時都符合當時的環保法規，政府要求二行程機車符合4期、5期環保標準是非常不合理的、違法信賴保護原則，政府雖稱禁二行程機車符合公共利益，但所謂公共利益根本是財團、工廠利益，從來不是庶民、小民的利益。
「為什麼二行程機車要被這樣對待」，羅宜說，不論是二行程機車或是四行程機車，這些都只是庶民的交通工具、生活必需品，雖然法條已經通過，但如果政府仍不願聽見這些訴求，一定會有更進一步的行動。
記者會後，反禁二行程團體也騎著機車，一邊高喊「政府違憲、2T無罪」口號、一邊繞行立院，並聚集在立院大門前，要求政府派代表接受陳情。隨後，立法院秘書處也派代表出面接受陳情書。（編輯：黃于）1070622