質疑空污法侵害權益 反禁二行程團體繞行立院

（中央社記者吳欣紜台北22日電）立法院朝野黨團今天七度協商空污法修正草案達成共識，今天先二讀無爭議條文。不滿條文恐侵害二行程車主權益，相關團體今天繞行立院並聚集正門抗議，要求政府聽見他們訴求。

空氣污染防制法修正草案中讓環保署可加嚴老舊車輛排氣標準及授權縣市政府可劃設空氣品質維護區禁止老舊車輛通行等相關條文，引起二行程車主質疑路權及財產權遭侵害，日前號召數千輛機車在凱道抗議；相關團體今天也在立院群賢樓外面召開記者會，批評政府假環保之名行侵害二行程與燃油車路權、圖利廠商之實。

北區反禁二行程聯盟發言人羅宜指出，台灣近年空污越來越嚴重，並不是二行程機車所造成，透過環保署公布的細懸浮微粒（PM2.5）來源占比數據，二行程機車僅占不到1.15%，但政府卻不願面對大工廠、大財團排放的空污，只想透過空污法圖利財團、討好財團。