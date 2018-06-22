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中央社

Google帳戶體驗升級 強化安全隱私

中央社2018/06/22 16:03
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北22日電）Google今天宣布升級Google帳戶的使用者體驗，包括提供用戶更顯著的安全和隱私設定選項等新功能，今天起所有Android用戶都可以體驗，Google也將在今年推出iOS版和網頁版。

Google帳戶產品經理漢內曼（Jan Hannemann）在官方部落格發文表示，幾年前，Google將隱私和安全設定整合在Google帳戶頁面中，讓使用者更容易選擇適合的設定模式；現在已有數十億人登入他們的Google帳戶，並且有超過2000萬人每天都會登入。

漢內曼說，Google一直致力於提供用戶所需要且適合的操作選項，多年來，Google已開發和改進了許多工具，來幫助用戶輕鬆理解、保護和掌握用戶的資料；隨著安全和隱私保護需求的增加，Google將持續精進這些重要的工具，以協助用戶掌握Google如何提供服務。

Google帳戶添加了幾個新功能，讓用戶更容易查詢和掌握帳戶資料，包括導入新的搜尋功能，能讓用戶尋找帳戶中的設定和其他資訊，例如更改密碼。

當Google帳戶的用戶遇到問題卻不知道該如何尋找答案時，可以使用新的支援專區，在常見的問題中獲得幫助，像是升級用戶的帳戶儲存空間，以及從社群專家找到答案。

為了幫助用戶更好理解和掌握Google帳戶，Google提供更有幫助的隱私和安全資訊。用戶現在可以從「資料與個人化」的選項中找到「活動控制項」，並選擇在帳戶中保存哪些類別的活動資料。

此外，去年10月，Google更新了安全設定檢查，以提供用戶針對帳戶安全性和個人化推薦的概述。新的Google帳戶的體驗建立在此基礎上，當Google發現有任何可以幫助用戶提升帳戶安全性的方式時，Google帳戶將會向用戶顯示重要的通知。例如Google可能會建議用戶從已不再使用的舊裝置上移除帳戶，或者刪除未經授權使用帳戶資料的應用程式。（編輯：張均懋）1070622

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