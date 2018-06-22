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中央社

專騙獨居老人賣防詐手機 判有期徒刑1年

中央社2018/06/22 16:11
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者葉子綱雲林縣22日電）雲林廖姓男子在西螺、大埤等地推銷防詐電話撥入設備，詐騙獨居老人，檢方以詐欺取財罪嫌起訴，雲林地方法院判處兩罪各處有期徒刑7個月，應執行1年，不得易科罰金。

雲林地檢署今天發布新聞稿，主任檢察官黃怡華指出，廖姓被告在去年5月至9月間，在雲林西螺、大埤等地，以新台幣900元購入限制撥打行動電話、長途電話或國際電話的設備，然後謊稱設備也具有防止詐騙電話撥入的功能，鎖定獨居老人兜售，每套設備索價4800元至4900元不等。

檢方偵辦發現，獨居老人被廖男話術迷惑，掏出私房錢購買，被告得款後沒有留下姓名、電話或收據等，就騎機車揚長而去，獨居老人的家人後來發現有異，才知已經受騙。

黃怡華指出，檢方在西螺、大埤各發現各有一名老人家受騙，檢察官李文潔認為被告惡性重大，請求法院從重量刑獲得支持。

最後，雲林地方法院判處廖姓被告犯詐欺取財罪，共兩罪，均累犯，各處有期徒刑7個月，應執行有期徒刑1年，不得易科罰金。

雲林地檢署提醒民眾，遇到陌生人到宅推銷物品，務必小心謹慎，必要時聯絡家人或轄區員警到場協助，不要輕易相信或交付財物，遇有不肖人士疑似詐騙行為，要勇於報案檢舉。（編輯：陳政偉/唐聲揚）1070622

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