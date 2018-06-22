農會活動禁丁姚致詞？　柯文哲：客隨主便

台北市木柵區農會今（ 22 ）日舉辦綠竹筍美食饗宴活動，不過卻傳出台北市政府竟要求木柵農會不得讓民進黨、國民黨市長參選人姚文智、丁守中上台致詞，對此，柯文哲下午受訪時表示，他有跟官員講，別人辦活動，市府是受邀的，就客隨主便，主人安排方便就好。
柯文哲說，這個故事很長，因為現任議員常常要求，只有現任議員可以上台，候選人不可以上台，這是長期的默契，否則會被現任議員駡。
不過姚文智則說，這滿奇怪的，台灣民主化那麼多年，郝市長時代不至於做這樣的事，即使國民黨都不做這樣的事。他強調，從 422 遊行，里長遭關切，再到要求木柵農會不能讓參選人致詞，這種事層出不窮，好像是「更老的國民黨」的作法。
他認為，市府不斷利用行政組織來掌控、回報其他選舉情形，有些活動不讓候選人有機會出席，令人百思不得其解。姚也說，現在政府標榜的市政透明，似乎是在走回頭路，而且越走越回去。
媒體問到，市府將此事責任推給議會？姚文智反問，木柵農會是農會辦的活動，但華山草原出了那麼大的命案卻不去管，反而管起民間辦的活動？
姚文智表示，市議會有沒有要求他並不知道，但相信不會要求農會這樣做。基層組織或專業團體辦活動，何況是農會的百年紀念活動，當然希望各界都來參與。
姚文智表示，自己是現任立委，丁也是過去資深的立委，受邀參加活動很自然。他不太相信現在社會會走回頭路到這種地步，到底誰在背後使力？姚說，回想之前辦遊行活動的經驗，市府利用行政資源想要來掌控選情與政情，就是走回頭路。