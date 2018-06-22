農會活動禁丁姚致詞？　柯文哲：客隨主便

台北市木柵區農會今（ 22 ）日舉辦綠竹筍美食饗宴活動，不過卻傳出台北市政府竟要求木柵農會不得讓民進黨、國民黨市長參選人姚文智、丁守中上台致詞，對此，柯文哲下午受訪時表示，他有跟官員講，別人辦活動，市府是受邀的，就客隨主便，主人安排方便就好。

柯文哲說，這個故事很長，因為現任議員常常要求，只有現任議員可以上台，候選人不可以上台，這是長期的默契，否則會被現任議員駡。

不過姚文智則說，這滿奇怪的，台灣民主化那麼多年，郝市長時代不至於做這樣的事，即使國民黨都不做這樣的事。他強調，從 422 遊行，里長遭關切，再到要求木柵農會不能讓參選人致詞，這種事層出不窮，好像是「更老的國民黨」的作法。