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娛樂

圖輯／宋芸樺現身簡廷芮發片現場　破除二人不合傳聞

圖輯／記者林調遜2018/06/22 16:27

  • ▲簡廷芮（Dewi）（右）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》，宋芸樺特別現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）

  • ▲簡廷芮（Dewi）（右）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》，宋芸樺特別現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）

  • ▲簡廷芮（Dewi）（左）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》，宋芸樺特別現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）

  • ▲簡廷芮（Dewi）（左）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》，宋芸樺特別現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）

  • ▲簡廷芮（Dewi）（左）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》，宋芸樺特別現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）

  • ▲簡廷芮（Dewi）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）

  • ▲簡廷芮（Dewi）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）

  • ▲簡廷芮（Dewi）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）

  • ▲簡廷芮（Dewi）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）

  • ▲簡廷芮（Dewi）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）

  • ▲簡廷芮（Dewi）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）

  • ▲簡廷芮（Dewi）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）

  • ▲簡廷芮（Dewi）（中）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》，全家人出席站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）

  • ▲簡廷芮（Dewi）（中）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》，同樣高顏值的姊妹出席站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）

簡廷芮（Dewi）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》，今（22）日舉辦發片記者會。為了這次發片，簡廷芮特別健身，不僅膚色呈現健康小麥色，全身呈現結實體態。發片現場不僅高顏值的一家人前來站台，在電影《我的少女時代》中與簡廷芮飾演情敵的宋芸樺也驚喜現身，破除二人不合傳言。

關鍵字簡廷芮dewi大衛女孩宋芸樺我的少女時代
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