圖輯／宋芸樺現身簡廷芮發片現場　破除二人不合傳聞

簡廷芮（Dewi）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》，今（22）日舉辦發片記者會。為了這次發片，簡廷芮特別健身，不僅膚色呈現健康小麥色，全身呈現結實體態。發片現場不僅高顏值的一家人前來站台，在電影《我的少女時代》中與簡廷芮飾演情敵的宋芸樺也驚喜現身，破除二人不合傳言。