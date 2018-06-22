圖輯／宋芸樺現身簡廷芮發片現場　破除二人不合傳聞

▲簡廷芮（Dewi）（右）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》，宋芸樺特別現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）
▲簡廷芮（Dewi）（右）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》，宋芸樺特別現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）
▲簡廷芮（Dewi）（左）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》，宋芸樺特別現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）
▲簡廷芮（Dewi）（左）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》，宋芸樺特別現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）
▲簡廷芮（Dewi）（左）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》，宋芸樺特別現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）
▲簡廷芮（Dewi）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）
▲簡廷芮（Dewi）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）
▲簡廷芮（Dewi）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）
▲簡廷芮（Dewi）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）
▲簡廷芮（Dewi）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）
▲簡廷芮（Dewi）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）
▲簡廷芮（Dewi）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）
▲簡廷芮（Dewi）（中）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》，全家人出席站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）
▲簡廷芮（Dewi）（中）發行個人首張迷你專輯《大衛女孩》，同樣高顏值的姊妹出席站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.22）