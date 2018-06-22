下一個能源革命：天然氣？

隨著電動汽車普及化及再生能源的崛起，石油是否將卸下能源一哥的寶座？根據調研公司 IHS Markit 一份新報告預測，下一個能源革命估計將由天然氣稱霸。

IHS 預測，今年美國天然氣產量將增長 10%，或每日 80 億立方英呎，估計至 2038 年將增長 60%。由於頁岩油革命，IHS 對美國的天然氣產業相當樂觀，該國也應成為領先的液化天然氣出口國。

迄今為止，美國每日的天然氣生產量約 810 億立方英尺，比頁岩熱潮前的每日 500 億立方英尺有所上升。如果 IHS 的預測是正確的話，2038 年美國日均生產值將擴大到 1180 億立方英尺。