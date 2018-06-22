外資擴大賣超近百億元達連6賣 2大族群籌碼面偏亂

外資今天擴大賣超到 99.27 億元，連 6 賣合計賣超 716 億元，統計今年來外資累計賣超金額已達 2294 億元，日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，FED 決議升息一碼，歐洲央行（ECB）決議年底前終結量化寬鬆 QE，同時下調了歐元區 2018 年經濟增長預期，歐元走跌，使得資金由歐洲及新興市場流向美國，美元轉強顯示資金仍在撤離，短線上外資回頭機會偏低。

台股本周以 10899.28 點作收，周線下跌 188.19 點，周 K 線連 2 黑，外資今 (22) 日更是擴大賣超到近百億元，連 6 賣合計賣超 716 億元，投信法人表示，這波中小型股、內資股修正，是籌碼面偏亂過程，其中，被動元件、Wafer(矽晶圓) 等族群就是受到籌碼面影響跌破月線。

張亞瑋表示，這波中小型股、內資股修正，是籌碼面偏亂過程，被動元件、Wafer 等族群亦受到籌碼面影響跌破月線，然因產業基本面未改變，後續靜待籌碼沉澱後，仍有反彈機會。

張亞瑋指出，市場多半已反應因貿易戰導致的短期不確定性升溫，惟本次貿易摩擦可能反復拉鋸，需要花更長時間消化及談判，過程充滿不確定性，市場暫時處於觀望態度；台股進入高檔震盪，近關情怯，遇到外部因素干擾回檔是很必然的結果，強勢股也多呈現整理靜待新方向，目前先觀察美元走勢及 7/19 台積電法說會對下半年產業展望內容。

產業方面，張亞瑋分析，短期市場針對中美貿易戰不確定性情緒和緩後，仍可選擇中長期營運趨勢向上族群，看好包括晶圓、被動元件、MOSFET、server 相關、功率元件等；非電方面，金融股在升息循環下，這波股價表現相對穩健；油價雖有 OPEC 干擾，但油價大幅修正機會不大，主因供需仍在平衡狀態，預期大型塑化股仍有穩健獲利機會。