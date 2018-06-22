田中達也微型展開幕 提醒快樂就在身邊

（中央社記者蘇木春台中22日電）「田中達也的奇想世界微型展」，即日起至9月9日在台中世貿中心舉辦，展出151件攝影作品、39件實體作品，田中達也希望透過作品，提醒大家快樂就在身邊，看看周遭的人事物。

日本藝術導演、微縮模型攝影師田中達也，利用自己收藏3000個微型人偶，加上日常的熟悉物品如花椰菜、麵包、3C產品來建構場景，2011年4月起每天在網路上發布微型攝影作品，至今已超過2500幅，透過技巧拍攝一個個有趣又富含寓意的「迷你世界」，作品曾登上亞馬遜（Amazon）網站攝影類排名第一位。