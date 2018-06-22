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中央社

田中達也微型展開幕 提醒快樂就在身邊

中央社2018/06/22 16:32
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中22日電）「田中達也的奇想世界微型展」，即日起至9月9日在台中世貿中心舉辦，展出151件攝影作品、39件實體作品，田中達也希望透過作品，提醒大家快樂就在身邊，看看周遭的人事物。

日本藝術導演、微縮模型攝影師田中達也，利用自己收藏3000個微型人偶，加上日常的熟悉物品如花椰菜、麵包、3C產品來建構場景，2011年4月起每天在網路上發布微型攝影作品，至今已超過2500幅，透過技巧拍攝一個個有趣又富含寓意的「迷你世界」，作品曾登上亞馬遜（Amazon）網站攝影類排名第一位。

台中市電腦商業同業公會邀請田中達也，即日起至9月9日在台中世貿中心舉辦「田中達也的奇想世界微型展」，展出151件攝影作品、39件實體作品，規劃職場達人、運動競技等九大主題，除微縮作品外，也有巨型花椰菜、仿真蛋糕與巨型啤酒杯，讓參觀者化身作品中的角色。

主辦單位今天舉辦開幕活動，邀請田中達也到場講述創作理念，並為粉絲舉辦簽書會。田中達也受訪表示，作品希望提醒大家，雖然每天忙於瑣碎、生活在壓力當中，但快樂就在身邊，別忘了看看周遭的人事物。

田中達也說，先前都是創造微縮作品，近年開始創作放大實體作品，讓參觀者也能身歷其中，相較於日本的觀眾比較害羞，台灣的參觀者更願意發揮創意，歡迎大家發揮想像空間，創造屬於自己的奇想世界。（編輯：黃于）1070622

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