監督市政現就開始　時力召開居住正義雙北合力記者會

文大宿舍的爭議延燒，不僅爭議卻未釐清，反而衍生關說疑雲；時代力量雙北市議員參選人今（22）日合體共同呼籲，期許市府儘速釐清爭議，市長參選人則應提出具體政見，回應年輕世代對居住正義的期待。

時代力量台北市議員參選人黃郁芬、蕭新晟、吳崢、林亮君、林穎孟，與新北市議員參選人唐聖捷、陳志明、彭盛韶、張祐銓、曾柏瑜，有感於新北市政府與市長參選人始終停留在政治的攻防，欠缺市政應有格局，今日特前往台北市政府召開「居住正義，雙北合力」記者會。

黃郁芬表示，北市府不同的單位，對文大大群館用地是否違法的見解有出入，應儘速認定大群館用地是否可建「寄宿住宅」；林穎孟指出，文大宿舍案的主要爭議在「使用分區」的界定，這也是侯友宜仍然迴避之處，如果明顯違反土地使用分區規定，請問北市府為何在2011年雙方簽約改為學生宿舍時視而不見？