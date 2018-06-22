監督市政現就開始　時力召開居住正義雙北合力記者會

文大宿舍的爭議延燒，不僅爭議卻未釐清，反而衍生關說疑雲；時代力量雙北市議員參選人今（22）日合體共同呼籲，期許市府儘速釐清爭議，市長參選人則應提出具體政見，回應年輕世代對居住正義的期待。
時代力量台北市議員參選人黃郁芬、蕭新晟、吳崢、林亮君、林穎孟，與新北市議員參選人唐聖捷、陳志明、彭盛韶、張祐銓、曾柏瑜，有感於新北市政府與市長參選人始終停留在政治的攻防，欠缺市政應有格局，今日特前往台北市政府召開「居住正義，雙北合力」記者會。
黃郁芬表示，北市府不同的單位，對文大大群館用地是否違法的見解有出入，應儘速認定大群館用地是否可建「寄宿住宅」；林穎孟指出，文大宿舍案的主要爭議在「使用分區」的界定，這也是侯友宜仍然迴避之處，如果明顯違反土地使用分區規定，請問北市府為何在2011年雙方簽約改為學生宿舍時視而不見？
吳崢質疑，文大宿舍爭議一案，所有事證公部門都一清二楚，呼應台北市長柯文哲「公開透明，依法行政，該怎麼做就怎麼做」；新北市的問題，延燒到台北市，依過去的經驗，柯文哲都是明快處理，甚至直接「下令徹查」，希望這次也應該以一貫的魄力，儘速釐清社會疑慮。
唐聖捷感嘆，身為文大校友，看到大群館爭議真的很有感，近來也接獲選區內陳情外宿問題，碰巧2012年時任新北市副市長侯友宜帶隊突檢的輔大，現在卻為自己的租屋事業說不清楚，甚至雙北官員捲入關說疑雲；雙北總共51大學校院，希望兩個市府確保住宿安全，不要因為沒有在地投票權就輕忽就學遊子的權益。
曾柏瑜指出，侯友宜喊出「安居樂業」，對照其文大宿舍做法和政見，只會讓人想問到底是安誰的居，樂誰的業？陳志明說，針對居住正義提出質疑並要求說明，是市民的權利，講清楚政見和承諾兌現，則是市長參選人的義務，期許雙北所有市長參選人，拿出居住正義的具體政見，並承諾不會「選前說一套，選後做一套」。
時代力量雙北所有市議員參選人也提出五點的呼籲，包括一、設施用地，合法運用：請台北市明確認定，大群館用地是否可建「寄宿住宅」（宿舍）；二、.宿舍安全，全面清查：請雙北市府儘速清查其他學生宿舍，是否合法及符合居住安全；三、嚴守紀律，杜絕關說：要求雙北市府政風處徹查並解釋「何謂關說」及「是否關說」。
四、說謊官員，道歉下台：官員面對質疑，應誠實面對，負責任地提出說明，重建社會對市政的信任；五、居住正義 具體落實：請雙北市長參選人承諾選後落實居住正義，並於選前提出相關具體政見。