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元太因應未來成長擴產 從二個方向著墨

鉅亨網2018/06/22 16:39
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元太 (8069-TW) 董事長柯富仁今 (21) 日表示，下半年表現將優於上半年，因應未來成長將準備擴產，預估全年資本支出會比去年的 4 億元增加，主要作為 FPL(電子紙薄膜) 製造去瓶頸增加產能、及模組廠自動化改善；另外，在技術發展方面，先進彩色電子紙技術 (ACeP) 將會在今年完成技術轉量產的前期準備，及 ACeP 產品與商業應用的推進。

柯富仁指出，資本支出增加，進行 FPL 去瓶頸及模組廠自動化改善，做這些製造改善，都是為了提高效率，增加產能，因應未來成長的需求而準備。

柯富仁在今日股東會中表示，今年包括業務、技術與營運管理等三大營運重點都各有發展主軸，在業務推動方面，在消費性電子 (CE) 與物聯網 (IoT) 兩大業務發展範疇下，將朝產品多元化應用組成努力，加速從技術開發到產品上市時間、及市場應用的創新，建構適合各個應用的生態圈與完善的夥伴關係。
 
技術發展方面，先進彩色電子紙技術 (ACeP) 將會在今年完成技術轉量產的前期準備，這是另一個關鍵技術軟性顯示器，除持續提升產品技術的性能外，也將結合供應鏈夥伴一同進行生產技術提升與產能擴充。
 
在營運管理方面，除致力自動化以提升生產效率外，近年上游多項關鍵原料供應吃緊，元太對於整體供應鏈的管理與成本控管，將持續改善，提供客戶更滿意的交貨服務。

柯富仁強調，近幾年物聯網 IoT 應用發展蓬勃，相關應用大幅延伸到智慧零售 / 新零售、智慧製造、智慧醫療、以及智慧城市等各種面向。根據 Gartner 的物聯網預測報告顯示，2020 年全球將有 204 億個物聯網裝置，要實現物聯網的價值，必須以軟硬體整合為基礎，佈建無以計數的低耗電的終端裝置。

他指出，元太深耕電子紙技術，取得多項技術突破成就與專利，且有完善的上下游生產供應鏈，與不同應用領域的客戶共創多種創新產品及使用者經驗，在整體電子紙產業生態圈中佔有核心地位。

他在會後則是重申對下半年的看法與先前法說會時的看法相同，下半年的表現會優於上半年，全年營收也可望較去年成長。

元太第 1 季合併營收 28.98 億元，年減 10%，季減 17.3%，歸屬母公司純益 0.41 億元，每股純益 0.04 元；上半年雖然偏向保守看待，但第 2 季營收將較首季成長，下半年營收則會較上半年成長。

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