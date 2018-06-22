美麗華影城糾紛！退個票舟車勞頓　消基會：要有補償措施

美麗華影城爆發家族經營權糾紛，21日宣布要暫停營業1個月，且恢復營業時間未定，引發一波退票潮。消基會今（22）日表示，既然是基於整體營運因素考量，就應有充裕時間處理內部問題，不該以「突然宣布暫停營業一個月」為藉口，無預警暫停營業，呼籲影城除了應盡速解決設備問題恢復正常運作之外，也要對已經售出的電影票全額退票，並提出適當的補償措施，建議以簡便方式處理退費事宜，不要再讓消費者舟車勞頓，引發不滿。
美麗華娛樂21日下午4點召開記者會宣布，以「整體營運因素考量」為由，公司董事會決議，22日凌晨2點58分播出最後一部電影後，暫停營業一個月，恢復營業時間未定，已購票民眾須自行前往退票，而退票民眾必須攜帶電影票、發票及活動贈品辦理退款，如刷卡購票者則要攜帶原購票信用卡及簽帳單。
在綜合消費者反應的種種狀況後，消基會表示，既然是基於「整體營運因素考量」，就應有充裕時間處理內部的問題，不該以「突然宣布暫停營業一個月」為藉口，無預警暫停營業，且7月是暑假黃金假期，暫停營業大大增加學子的不方便，也增加了消費者的不信賴，實在是不友善作法，影城因故無法提供電影播放，自應比照契約精神，對於預購電影票的消費者提出補救措施或賠償方案。
此外，消基會指出，美麗華影城要購票民眾須自行前往退票，這種片面、本位主義的退票規定，不僅顯現業者的顢頇，更是極度不友善，難怪引發了消費者普遍性不滿，甚至情緒大爆發。
消基會呼籲，美麗華影城除了應盡速解決設備問題，恢復正常運作，並對已經售出的電影票全額退票之外，還要提出適當的補償措施，退票(費)處理應更人性、合理、公平，建議以簡便方式處理退費事宜，不要再讓消費者舟車勞頓，引發不滿。