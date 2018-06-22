美麗華影城糾紛！退個票舟車勞頓　消基會：要有補償措施

美麗華影城爆發家族經營權糾紛，21日宣布要暫停營業1個月，且恢復營業時間未定，引發一波退票潮。消基會今（22）日表示，既然是基於整體營運因素考量，就應有充裕時間處理內部問題，不該以「突然宣布暫停營業一個月」為藉口，無預警暫停營業，呼籲影城除了應盡速解決設備問題恢復正常運作之外，也要對已經售出的電影票全額退票，並提出適當的補償措施，建議以簡便方式處理退費事宜，不要再讓消費者舟車勞頓，引發不滿。

美麗華娛樂21日下午4點召開記者會宣布，以「整體營運因素考量」為由，公司董事會決議，22日凌晨2點58分播出最後一部電影後，暫停營業一個月，恢復營業時間未定，已購票民眾須自行前往退票，而退票民眾必須攜帶電影票、發票及活動贈品辦理退款，如刷卡購票者則要攜帶原購票信用卡及簽帳單。