NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈大雅公所愛心挺蕉農　購香蕉送弱勢激吻嫩男鬧婚變　彭佳慧終於說話了凱擘大寬頻500M只要$799
財經

美麗華影城糾紛！退個票舟車勞頓　消基會：要有補償措施

記者彭夢竺／台北報導2018/06/22 16:50
▲美麗華大直影城先前便因經營權問題，關閉了好幾個影廳。（圖／記者林調遜，2018.06.21）
▲美麗華大直影城先前便因經營權問題，關閉了好幾個影廳。（圖／記者林調遜，2018.06.21）

美麗華影城爆發家族經營權糾紛，21日宣布要暫停營業1個月，且恢復營業時間未定，引發一波退票潮。消基會今（22）日表示，既然是基於整體營運因素考量，就應有充裕時間處理內部問題，不該以「突然宣布暫停營業一個月」為藉口，無預警暫停營業，呼籲影城除了應盡速解決設備問題恢復正常運作之外，也要對已經售出的電影票全額退票，並提出適當的補償措施，建議以簡便方式處理退費事宜，不要再讓消費者舟車勞頓，引發不滿。

美麗華娛樂21日下午4點召開記者會宣布，以「整體營運因素考量」為由，公司董事會決議，22日凌晨2點58分播出最後一部電影後，暫停營業一個月，恢復營業時間未定，已購票民眾須自行前往退票，而退票民眾必須攜帶電影票、發票及活動贈品辦理退款，如刷卡購票者則要攜帶原購票信用卡及簽帳單。

在綜合消費者反應的種種狀況後，消基會表示，既然是基於「整體營運因素考量」，就應有充裕時間處理內部的問題，不該以「突然宣布暫停營業一個月」為藉口，無預警暫停營業，且7月是暑假黃金假期，暫停營業大大增加學子的不方便，也增加了消費者的不信賴，實在是不友善作法，影城因故無法提供電影播放，自應比照契約精神，對於預購電影票的消費者提出補救措施或賠償方案。

此外，消基會指出，美麗華影城要購票民眾須自行前往退票，這種片面、本位主義的退票規定，不僅顯現業者的顢頇，更是極度不友善，難怪引發了消費者普遍性不滿，甚至情緒大爆發。

消基會呼籲，美麗華影城除了應盡速解決設備問題，恢復正常運作，並對已經售出的電影票全額退票之外，還要提出適當的補償措施，退票(費)處理應更人性、合理、公平，建議以簡便方式處理退費事宜，不要再讓消費者舟車勞頓，引發不滿。

關鍵字美麗華美麗華影城美麗華娛樂電影退票糾紛
水庫進帳　台南、澎湖解除一階限水媽祖、關聖帝君現身保佑郭董？

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan