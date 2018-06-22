NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈大雅公所愛心挺蕉農　購香蕉送弱勢激吻嫩男鬧婚變　彭佳慧終於說話了凱擘大寬頻500M只要$799
地方

唯一朱子公廟　888誕辰文化活動

記者吳晉輝／嘉義報導2018/06/22 17:12
▲紀念朱熹誕辰888週年朱子文化系列活動。（圖／嘉市府提供 , 2018.06.22）
▲紀念朱熹誕辰888週年朱子文化系列活動。（圖／嘉市府提供 , 2018.06.22）

嘉義市北港路朱子公廟，是世界上唯一以朱熹為主祀神的廟宇，舉世無雙的朱子公廟，是嘉義人的驕傲。朱熹是南宋理學家，是儒家思想的集大成者，更是偉大的教育家，其思想影響東亞深遠。2018年適逢朱熹誕辰 888 週年，將於6月23日上午在朱子公廟舉辦「紀念朱熹誕辰 888 週年朱子文化系列活動」，再現聖哲古風。

將由涂醒哲市長擔任主祭正獻官，朱子公廟、朱子文化促進會、台灣朱氏宗親會與嘉義朱氏宗親會等單位分任亞獻官、終獻官。嘉義、新竹兩地書法家並於現場進行「朱子詩詞佳句書法揮毫」，融合文化、教育、藝術之美，並邀請新竹原住民泰雅學堂合唱團，以原住民天籟之聲譜出朱子心曲，及以最經典的源流文化「嘉義市祭朱子大典」，將依朱子家禮祭三獻禮，彰顯朱文公「忠孝廉節」的情操，實具傳統文化底蘊與教育意涵。

此次的活動以發揚推展朱子文化展現於庶民生活為宗旨，透過朱子家訓、朱子家禮、朱子之歌、社會教育、書法文化等多元化的活動面向，將達其人文素養與社會關懷實踐的脈絡思維。除了促進文化與教育交流外，也能使與會人士進一步認識嘉義在地的文化背景、地理環境與基礎建設，充實朱子文化的價值與內涵。歡迎對儒學、朱子文化、書法有興趣的民眾屆時前往參觀。

關鍵字文化活動朱子公廟
魅力竹東形象廣告　怎麼玩都好玩「織．女」聯展　編出原民藝術女力

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan