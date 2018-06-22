唯一朱子公廟　888誕辰文化活動

嘉義市北港路朱子公廟，是世界上唯一以朱熹為主祀神的廟宇，舉世無雙的朱子公廟，是嘉義人的驕傲。朱熹是南宋理學家，是儒家思想的集大成者，更是偉大的教育家，其思想影響東亞深遠。2018年適逢朱熹誕辰 888 週年，將於6月23日上午在朱子公廟舉辦「紀念朱熹誕辰 888 週年朱子文化系列活動」，再現聖哲古風。

將由涂醒哲市長擔任主祭正獻官，朱子公廟、朱子文化促進會、台灣朱氏宗親會與嘉義朱氏宗親會等單位分任亞獻官、終獻官。嘉義、新竹兩地書法家並於現場進行「朱子詩詞佳句書法揮毫」，融合文化、教育、藝術之美，並邀請新竹原住民泰雅學堂合唱團，以原住民天籟之聲譜出朱子心曲，及以最經典的源流文化「嘉義市祭朱子大典」，將依朱子家禮祭三獻禮，彰顯朱文公「忠孝廉節」的情操，實具傳統文化底蘊與教育意涵。