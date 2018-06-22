中共遏制回教去中國化 世維會批限制信仰

（中央社記者繆宗翰台北22日電）中共日前頒布「關於加強和改進新形勢下伊斯蘭教工作的意見」。世維會今天公布取得的部分內容，其中要求遏制和糾正伊斯蘭教（回教）「去中國化」，嚴禁「沙化」、「阿化」。

總部設在慕尼黑的「世界維吾爾代表大會」發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）表示，中共試圖在中國推行宗教中國化，目的就是為了控制、限制維吾爾人宗教信仰。

不少中國地方政府的宗教事務委員會、民族宗教事務局自5月起陸續在官網公告，組織學習中共中央辦公廳、國務院辦公廳公布的「關於加強和改進新形勢下伊斯蘭教工作的意見」文件。