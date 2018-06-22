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中共遏制回教去中國化 世維會批限制信仰

中央社2018/06/22 16:40
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰台北22日電）中共日前頒布「關於加強和改進新形勢下伊斯蘭教工作的意見」。世維會今天公布取得的部分內容，其中要求遏制和糾正伊斯蘭教（回教）「去中國化」，嚴禁「沙化」、「阿化」。

總部設在慕尼黑的「世界維吾爾代表大會」發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）表示，中共試圖在中國推行宗教中國化，目的就是為了控制、限制維吾爾人宗教信仰。

不少中國地方政府的宗教事務委員會、民族宗教事務局自5月起陸續在官網公告，組織學習中共中央辦公廳、國務院辦公廳公布的「關於加強和改進新形勢下伊斯蘭教工作的意見」文件。

世維會今天向媒體公布取得的部份內容。文件要求遏制、糾正伊斯蘭教領域「去中國化傾向」，如在伊斯蘭教活動場所建築、服飾、宗教儀式、經學思想闡釋、阿拉伯語使用等出現「阿拉伯化」等。

此外，文件也要求嚴審宗教職業、中國駐外使領館須積極「教育引導」在境外學習的宗教人員，以及防止宗教因素滲透經濟領域、嚴禁「伊斯蘭金融」等。

迪里夏提指出，中國政府利用統戰部強化對清真寺的監控，同時利用極端手段沒收宗教物品和書籍，干涉婚姻、喪葬等儀式。為了推動宗教中國化，更未經司法程序，將大量維吾爾人關入「再教育」集中營。

他認為，中國為了徹底控制宗教，利用行政、司法手段，試圖在中國推行宗教中國化，目的就是為了控制、限制維吾爾人宗教信仰。

所謂「沙化」是指在沙烏地阿拉伯占主導地位的瓦哈比教派，即基本教義派。而「阿化」是阿拉伯化，即推廣阿拉伯語文、採用阿拉伯形式清真建築等。（編輯：林克倫）1070622

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