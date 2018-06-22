馬克宏警告 民族主義勃興猶如疾病蔓延歐洲

「我要以最沉重的話告訴大家，很多人恨歐洲，但他們恨很久了，如今大家目睹他們（民族主義者）如同漢生病一般在歐洲各地興起，在那些我們以為絕不會死灰復燃的國家興起。」

馬克宏（Emmanuel Macron）在視察不列塔尼（Brittany）時，呼籲國人要克制反歐盟情緒。他3天後將與歐洲多國領袖開會，設法解決歐洲移民危機。

（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天將歐洲民族主義和反移民情緒勃興，比作「漢生病」（leprosy，舊稱痲瘋病），認為應該比較積極加以對抗，而不是批評那些支持歐洲一體化的政府。

他還說，這些地方包括「友邦和鄰國，他們說出最糟糕的話，而我們習以為常。他們言行挑釁，但沒人因此恐懼」。

馬克宏並未透露他所談論的對象，但法國和義大利過去10天為了義大利拒絕讓移民船「寶瓶座號」（Aquarius）靠岸一事打起口水戰。馬爾他也拒絕船隻靠岸，船上629名乘客成為地中海人球，引發外界對於歐洲反移民情緒升高的關注。

義大利極右派新任內政部長薩爾維尼（MatteoSalvini）顯然認為馬克宏今天這番話是針對他們而發，隨即回擊，稱馬克宏「話很多」，還指控他偽善。

薩爾維尼說：「倘若馬克宏停止辱罵，具體實踐他口中的慷慨行為，歡迎義大利近年來出現的數以千計移民，這對大家比較好。」（譯者：盧映孜/核稿：張佑之）1070622