策劃東南亞首起伊斯蘭國恐攻 印尼教士遭判死刑

在重武裝警察戍衛下，審訊在雅加達一處法院進行，法官裁決處死阿曼（Aman Abdurrahman）。在先前的審訊中，阿曼因主謀這起造成4死的攻擊事件，獲判有罪。

（中央社雅加達22日綜合外電報導）印尼伊斯蘭教士阿曼參與2016年伊斯蘭國發動的恐怖攻擊，今天遭判死刑。在這起攻擊中，一名自殺炸彈客在雅加達一家星巴克（Starbucks）咖啡館引爆炸彈喪生。

阿曼坐在法庭中央的被告席上，看來似乎對審判感到無聊，聽到判決也毫無反應。

2016年發生在雅加達的這起攻擊事件中，印尼安全部隊和持槍好戰份子在自殺炸彈客引爆爆裂物的咖啡館附近交火。

這是伊斯蘭國（Islamic State）首度承認在東南亞犯案。檢方上月以阿曼參與攻擊為由，向法官求處死刑。

阿曼據信現年46歲，被視為是印尼境內伊斯蘭國支持者的實際領袖，同時也是印尼激進組織「神權游擊隊」（Jamaah Ansharut Daulah，JAD）的精神領袖。

當局表示，神權游擊隊不但參與2016年的自殺恐攻，還涉及印尼第2大城泗水（Surabaya）最近發生的一連串自殺炸彈攻擊。（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070622