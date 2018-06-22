文化覺醒諸羅祭 涂醒哲背電吉他高唱

（中央社記者江俊亮嘉義市22日電）2018嘉義藝術節「文化覺醒．諸羅祭」將自29日起舉行，嘉義市長涂醒哲今天背起電吉他，高唱歌曲「向前行」為藝術節揭開序幕。

嘉義市政府今天召開2018嘉義藝術節記者會，由嘉義市如婷舞蹈團、在地樂團「生炒鴨肉羹」開場表演，涂醒哲也背起電吉他，與「生炒鴨肉羹」樂團成員高唱歌手林強的成名曲「向前行」。

涂醒哲致詞表示，今年嘉義藝術節自6月29日起到9月9日止，長達2個多月。首先登場的「Wake Up覺醒音樂祭」將自6月29日至7月1日在嘉義文化創意園區搖滾開唱，「歡迎暑假來嘉義，尬阮覺醒向前行！」