女神還好嗎？雪莉深夜開「無言直播」　眼眶泛淚狂吸手指

24歲南韓女團f(x)前成員雪莉外貌甜美，一雙招牌微笑眼迷倒不少粉絲，但她自2015年退團後風格變得狂放不羈，不僅在個人IG上曬出激凸、露點照，和男友在床上喇舌的親密畫面也大方公開，讓粉絲看傻眼。昨（21）日深夜雪莉突然開直播，有長達8分鐘的時間只是眼眶泛淚看著鏡頭，一句話都沒說，期間只露出微笑和吸吮手指，失神的模樣讓粉絲憂心她的身心狀況。

雪莉在直播中起初還跟粉絲打招呼，接著穿著睡衣的她趴在床上，兩眼盯著鏡頭完全不說話，她時而露出淺淺微笑，之後卻狂吸手指，線上有超過1萬名網友收看直播，有粉絲問她「還好嗎？」她也沒有反應，反常的行為令人擔憂。雪莉沒多久在IG發文寫道：「希望過著只有愛的生活」，並附上一張三行句子的照片，內容為「你付出什麼，就得到什麼，我愛過人也傷過人，我被愛，也被傷害過。」異常行徑似乎與感情脫不了關係。



▲雪莉在直播中傻笑吃手指。（圖／翻攝演員崔雪莉微博 , 2018.06.22）



▲雪莉眼眶含淚看著鏡頭，模樣令粉絲心疼。（圖／翻攝演員崔雪莉微博 , 2018.06.22）



▲雪莉PO出文字照片，內容與情傷有關。（圖／翻攝雪莉IG , 2018.06.22）