想擠進空服員窄門　擺脫黃板牙面試加分

為了在競爭激烈的甄選中脫穎而出，許多考生會藉由咬住竹筷、軟吸管，練習「完美」的笑容，但除了笑得甜美得宜，別忘了檢查牙齒的美觀度，以免牙齒不好看影響整體美感。網路上就有資深空姐建議考生，若是牙齒太黃，要積極處理門面，否則「真的錄取率會變低！」

隨著畢業季來臨，年輕學子躍躍欲試的空服員考試也陸續登場。菲律賓亞洲航空（AirAsia Philippines）日前公布2018年空服員招考訊息，除了語文能力、相關經驗外，「笑容」更被列入加分要件。回顧過去，曾有航空業者直接表明，該公司的招募標準是「笑容優於容貌」，由此可見，注重儀表、講究服務的空少空姐，閃亮亮美齒的確讓人賞心悅目，為旅程開啟美好序幕。

牙醫師呂睿庭表示，每到畢業季就會有不少期待擠進空服員窄門的考生前來諮詢美齒療程。曾經有位病患多次參加空姐甄選皆落選，就診後發現滿口的四環黴素牙，以致齒色灰暗，經美白貼片改變顏色，並由醫生量身打造專屬微笑曲線後，如願考上外籍航空公司。

所謂「四環黴素牙」為牙齒表面出現條紋狀染色，大多因為在母胎或兒童時期，恆齒琺瑯質尚未發育完全，即服用過多含有四環黴素的抗生素所致。此外，遺傳、長期食用易染色食物，如中藥、咖啡、濃茶，也可能造成一口黃板牙。

呂睿庭指出，傳統的美白貼片需要先將牙齒表面磨除約0.7mm至0.8mm厚厚一層，再利用特殊黏著劑將全瓷貼片固定上去；新式超薄貼片因硬度較高，厚度僅0.2mm至0.3mm，因此不必經過侵入性的磨牙步驟即可黏貼。

貼上瓷牙貼片後，如同為牙齒套上一件嶄新外衣，可以遮蓋四環黴素牙、黃板牙、玉米牙、齒色不均、齒縫，甚至可以改善輕微齒列不正。但呂睿庭強調，由於超薄瓷牙貼片是一層薄薄的瓷片，處置不當容易產生掉落、破裂等問題，必須由經驗豐富的醫師依個人牙齒狀況規劃設計，才能確保貼片與牙形緊密貼合。

美白貼片一顆要價1萬5千元至2萬5千元不等，療程約5到7天，治療期間可以正常進食，並無特別的飲食禁忌，唯獨夜間有磨牙習慣者，呂睿庭提醒須在睡覺時配戴咬合板，避免貼片磨損，術後也如同真牙一樣需要定期回診保養，方能延長貼片的使用壽命。