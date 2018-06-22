違法比特幣投資集團 吸金逾15億元遭逮

法務部調查局台中市調查處副主任顏志娟今天受訪表示，調查局與台中地檢署接獲民眾檢舉，指出IRS國際儲備體集團台灣辦事處，涉嫌向民眾宣稱可藉投資比特幣賺取價差，民眾只要購買美金100元至7000元不等投資套餐，就可換取等值儲備金（RM）投資比特幣，但在今年3月後，投資人都拿不到獎金。

（中央社記者蘇木春台中22日電）林姓男子等人組成國際儲備體集團台灣辦事處，向民眾招攬可透過買儲備金投資比特幣，違法吸金逾新台幣15億元，辦案人員逮捕涉嫌的林男等8人後，檢方諭令10萬至1000萬元交保。

辦案人員蒐證後，13日由台中地檢署檢察官洪國朝指揮動員60多名調查官，到集團位於台中、台北的辦事處與住居等8處地點，帶回8名嫌疑人到案，查扣銀行存摺、投資文件名單等證物，並凍結公司26個銀行帳戶，及市值新台幣4000萬元的比特幣196枚。

辦案人員查出，涉案的國際儲備體集團陸續在巴西、奈及利亞、土耳其、印度、哈薩克、中國及越南設立辦事處，林姓與范姓男子自稱是集團大中華及東盟地區參議處首席代表與上線領導人，台灣辦事處在民國106年8月成立後，頻頻舉辦說明會，透過知名律師、政商名人等上線現身說法。

集團上線大多宣傳集團屬比特幣投資，只要投資金額換取等值儲備金，事後要領回時可再由儲備金兌換比特幣，可避免比特幣價格波動、投資無損失，投資人加入後可登入集團網站，查詢儲備金數量及現值，投資儲備金每日均固定增值0.35%，1年後可取回高達355%的獎金。

集團另提供1.5%至8.8%的獎金，鼓勵投資人介紹他人投資發展下線，招攬一定投資金額後可再領取高達新台幣250萬元的獎金，辦案人員查出有上千人受害，不乏律師、醫師等被害人，單一被害人最多受害新台幣1000萬元，違法吸金逾15億元。

林男等8人訊問後被依違反銀行法罪嫌移送台中地檢署偵辦，訊後分別依10萬至1000萬元不等交保，調查局將擴大偵辦，追查被害金流流向。（編輯：吳佳穎/梁君棣）1070622