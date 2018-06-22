NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大雅公所愛心挺蕉農　購香蕉送弱勢激吻嫩男鬧婚變　彭佳慧終於說話了凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

傳Alphabet切割熔鹽儲能計畫 比爾蓋茲旗下能

鉅亨網2018/06/22 16:54
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

據麻省理工學院技術評論報報導，谷歌母公司 Alphabet (GOOG-US) 正與比爾蓋茲旗下突破能源創投公司 (Breakthrough Energy Ventures) 商議，打算切割其熔鹽儲能計畫給該公司接手，該公司運作 10 億美元能源研究基金。

目前尚不清楚該交易是否已定案，或交易金額規模。

該能源儲備計畫由諾貝爾獎得主 Robert Laughlin 領導進行，計畫代碼為「Project Malta」，其內容是將靠太陽能和風能而得的電力，轉化成熱能並用巨大的熔鹽罐儲存下來。此技術可以提供更便宜和更有效率的再生能源長期儲存方式。

根據報導，史丹佛物理學教授 Laughlin 透露，目前雙方正在溝通此交易，談到了「Project Malta」、「分割給比爾蓋茲的突破能源創投基金」等等，也提到 4 月時發布給谷歌和 Google X 研究室的一項熔鹽技術專利。

如何儲存能源一直是再生能源發展的重大限制，這也正是突破能源創投公司主要發展的領域，該公司操作之基金除了有比爾蓋茲投資以外，亞馬遜的貝佐斯 (Jeff Bezos)、阿里巴巴的馬雲、維珍集團的 Richard Branson、Salesforce 執行長 Marc Benioff 都是幕後金主。

美國官方也重視此技術，日前美國能源部太陽能技術辦公室 (SETO) 甫提供 180 萬美元獎勵給 Rensselaer 理工學院的教授 Li (Emily) Liu，讓他用於研究高溫溶鹽特性和腐蝕機理。SETO 規劃 7200 萬美元資助計畫，旨在推進聚光太陽能 (CSP) 的研究，希望藉此降低太陽能發電成本，而研究熔鹽儲能即為整體 CSP 計畫中的一部分。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字比爾蓋茲google綠能headline
〈鴻海股東會〉股東建議庫藏...〈陸課SM反傾銷稅〉中對台...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan