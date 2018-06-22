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中市車禍肇事率六都之冠　連走路都不安全

記者柳榮俊／台中報導2018/06/22 17:13
▲時代力量市議員參選人呼籲市府全面檢討交通與行人路權規劃（圖／柳榮俊翻攝 , 2018.6.22)
▲時代力量市議員參選人呼籲市府全面檢討交通與行人路權規劃（圖／柳榮俊翻攝 , 2018.6.22)

時代力量台中黨部從警政署資料發現，以道路交通事故每萬輛車輛肇事發生率來說，台中連續三年位居六都之冠，道路交通事故件數死傷人數更是僅次於高雄市。其中，台中市2017年高齡者交通事故死傷人數較2016年多出350人；在台中市2017年的行人交通事故中，老少幼更是佔去近一半，老人、小孩與青少年連走路都不安全，可說是台中交通難民。今(22)四位時代力量台中市議員參選人騎機車出場，於台中市政府前召開記者會，呼籲市府全面檢討交通與行人路權規劃。

時代力量台中市中西區市議員參選人李國禎表示，根據台中市政府警察局資料統計，2017年台中市肇事車種以機車占53.7%最高（20-34歲的青壯年占其中55.3%）、小客車占34.8%次之；由於台中大眾交通運輸不便，時代力量的市議員參選人平時常騎機車跑行程，也因此深刻感受到交通運輸安全的重要。

西屯區市議員參選人簡嘉佑更是特別提出，台中馬路更是高齡者與老少幼的地獄，一個明顯趨勢是2017年高齡者交通事故死傷人數較2016年多出6.4%(350人)，其中近七成(68.3%)為機車肇事、行人肇事次之(13.5%)。在2017年的745件行人交通事故中，老少幼就占了一半，65歲以上占31.4%、19歲以下占14.7%，台中的馬路顯然對老少幼構成嚴重威脅。


▲時代力量市議員參選人呼籲市府全面檢討交通與行人路權規劃（圖／柳榮俊翻攝 , 2018.6.22)

簡嘉佑表示：從數據可見，許多高齡者仍需自行騎機車通勤，導致高齡者機車肇事率較高，顯見完善公共交通運輸的重要；對於高齡者來說，即使只是受傷，因復原較為不易，也會對健康帶來極大影響，甚至導致失能後果。即使行人也不安全，最脆弱的老人、小孩與青少年，在台中簡直是交通難民；像是西屯區人行道狹窄、騎樓遭佔用，行人被迫行走在車道的案例隨處可見。

北屯區市議員參選人許皓甯說，在今年一月台中市政府警察局的專案報告中，高齡者肇事降低方式只透過「護老宣導」、「延長夜間紅綠燈運作」的方式進行，但會因為「宣導」而改變行為的行人與車輛到底有多少？這樣的改善方式是否過於天真？希望政府與建商能妥善考量行人的用路權，透過完善的公共交通運輸，以及人行道與步行區的規劃，打造老人與小孩都可安心散步的宜居市鎮。

南屯區市議員參選人吳佩芸表示，台中市道路交通事故發生件數、死傷人數雖有逐年下降趨勢，但希望市府能透過教育宣導的方式，更加強落實台中的道路安全。道路交通的安全可以從孩童的教育做起，讓兒童透過學習從小了解道路安全遵守的規範。

關鍵字時代力量車輛肇事機車吳佩芸
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