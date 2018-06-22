苯乙烯遭陸課反傾銷稅 業者：影響待觀察

（中央社記者廖禹揚台北22日電）中國大陸商務部今天公布，將對自台灣、美國、南韓進口苯乙烯課徵5年反傾銷稅，經濟部表示，台灣遭課稅率較其他國家低，但仍有競爭對手未遭課反傾銷稅，業者認為影響尚待觀察。

大陸商務部去年6月對台灣、美國、南韓進口苯乙烯展開反傾銷調查，並在今天公布終判結果，將自23日起對涉案產品課徵5年反傾銷稅。其中台灣受調業者遭課反傾銷稅率分別為3.8%及4.2%，其他業者稅率則為4.2%，皆低於美國的13.7%至55.7%，以及南韓的6.2%至7.5%稅率。

根據中國大陸海關統計，去年大陸自台灣進口涉案產品進口量為23萬3199噸、金額為2.88億美元（約新台幣86.4億元），是大陸第四大進口來源，南韓及美國分別為第一大及第三大進口來源。