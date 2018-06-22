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中央社

苯乙烯遭陸課反傾銷稅 業者：影響待觀察

中央社2018/06/22 16:51
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北22日電）中國大陸商務部今天公布，將對自台灣、美國、南韓進口苯乙烯課徵5年反傾銷稅，經濟部表示，台灣遭課稅率較其他國家低，但仍有競爭對手未遭課反傾銷稅，業者認為影響尚待觀察。

大陸商務部去年6月對台灣、美國、南韓進口苯乙烯展開反傾銷調查，並在今天公布終判結果，將自23日起對涉案產品課徵5年反傾銷稅。其中台灣受調業者遭課反傾銷稅率分別為3.8%及4.2%，其他業者稅率則為4.2%，皆低於美國的13.7%至55.7%，以及南韓的6.2%至7.5%稅率。

根據中國大陸海關統計，去年大陸自台灣進口涉案產品進口量為23萬3199噸、金額為2.88億美元（約新台幣86.4億元），是大陸第四大進口來源，南韓及美國分別為第一大及第三大進口來源。

業者表示，台灣業者獲判反傾銷稅率雖較美國及南韓低，但中國進口苯乙烯第二大及第五大進口來源國沙烏地阿拉伯與科威特業者並未遭控傾銷，這次終判結果對台灣業者未來經營中國大陸市場影響，仍待觀察。

中國大陸商務部今年2月已先針對此案採取保證金形式的臨時反傾銷措施，台灣輸陸苯乙烯產品須繳交5%保證金，經濟部國際貿易局表示，業者將可依終判稅率取回差額。

經濟部國際貿易局表示，苯乙烯為基礎有機化工原料，主要用於生產發泡性聚苯乙烯（EPS）、聚苯乙烯（PS）、丙烯?-丁二烯-苯乙烯（ABS）樹脂、不飽和聚酯樹脂（UPR）、熱塑性彈性體（SBS）、丁苯橡膠（SBR）、丁苯膠乳（SBL）等。（編輯：張均懋）1070622

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