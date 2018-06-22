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〈陸課SM反傾銷稅〉中對台韓美課反傾銷稅結果出爐

鉅亨網2018/06/22 16:58
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中國商務部今 (23) 日公告對台灣、美國與韓國進口的 SM(苯乙烯) 反傾銷終判結果，台廠反傾銷稅率為 3.8% 至 4.2%，為 3 個國家中稅率最低者。對此，台化 (1326-TW) 副董事長洪福源表示，目前仍須再觀察市場動態，是否因此造成 SM 價格上漲也要再觀察，暫時沒有評論。

根據中國商務部公告，認定境內 SM 產業受到實質損害，且傾銷與實質損害間存在因果關係，將針對台韓美課徵 5 年反傾銷稅，台灣反傾銷稅率為 3.8%-4.2%，韓國為 6.2%-7.5%，均較今年 2 月公告的初判稅率下調，僅美國反傾銷稅率較初判高、為 13.7%-55.7%，將從明 (23) 日開始執行。

據中國海關統計，去年中國前五大 SM 進口國依序為市占 35.56% 的韓國、沙烏地阿拉伯市占率為 20.57%、美國市占 9.35%、台灣市占率為 7.19%、科威特市占 6.42%，台灣為第四大進口國。

據了解，國內 SM 廠中，僅台化出貨 SM 供應其位於中國的寧波廠自用，而國喬 (1312-TW) 與台苯 (1310-TW) 則以內銷為主。對於 SM 反傾銷終判裁定，洪福源表示，台化為反傾銷稅率最低者，目前仍須再觀察市場動態，是否因此造成 SM 價格上漲也要再觀察，暫時沒有評論。

國喬則說，由於公司 SM 產品以內銷為主，對公司並沒有直接影響，但是否受到間接影響仍須再觀察。

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關鍵字韓國反傾銷sm苯乙烯傾銷中國台化國喬關稅貿易headline
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