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東京排隊甜點名店登台　15公分鮮奶油火山鬆餅搶先看

記者陳致宇／台北報導2018/06/22 17:37
▲東京鬆餅名店「 Eggs’n Things 」 進駐台北信義商圈，不用搭飛機出國就能在台灣吃得到。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.22）
▲東京鬆餅名店「 Eggs’n Things 」 進駐台北信義商圈，不用搭飛機出國就能在台灣吃得到。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.22）

又有日本排隊名店登台，起源於東京原宿的鬆餅名店「 Eggs’n Things 」 即將進駐台北信義商圈，招牌的鮮奶油火山鬆餅被封為訪日必吃的甜點之一，即使要排隊 3 小時也擋不住甜點愛好者想品嚐的心，現在不用搭飛機出國就能在台灣吃得到。


▲Eggs’n Things最經典的 15 公分奶油火山鬆餅，搭配酸甜水果及夏威夷果仁，可以淋上椰子、楓糖、番石柳 3 款獨家調製醬料，吃起來入口即化、甜而不膩。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.22）

日本東京有不少旅客必訪的鬆餅名店，像是 Eggs’n Things 、 Bills 、 gram 等，其中 Eggs’n Things 將於 6 月 26 日於微風松高試營運，該店最經典莫過於 15 公分高的奶油火山鬆餅，上面搭配酸甜水果及夏威夷果仁，可以淋上椰子、楓糖、番石榴 3 款獨家調製醬料，吃起來入口即化、甜而不膩。


▲日本相當熱門的早午餐系列也同步登台，包含燻鮭酪梨班尼迪克蛋、鮮蝦酪梨沙拉、夏威夷烤雞等。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.22）


▲酪梨起司漢堡也是店裡的招牌之一。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.22）

業者表示，除了鬆餅之外，在日本相當熱門的早午餐系列也同步登台，包含燻鮭酪梨班尼迪克蛋、鮮蝦酪梨沙拉、夏威夷烤雞等，另外可搭配在夏威夷當地相當有名的 KONA 咖啡，或是招牌的蜜桃蜂蜜檸檬等飲品。試營運期間消費並打卡即可獲贈 KONA 咖啡 1 杯。

 

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