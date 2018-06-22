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混血網美「辣曬奶球」遭警盯上　代言這個GG了

國際中心／綜合報導2018/06/22 17:11
▲瓦德（ Jessie Vard ）近日在社群網站中曬雪乳代言網路賭博，慘遭警方盯上，日後恐還得面臨 1 年的有期徒刑。（圖／翻攝自臉書）
▲瓦德（ Jessie Vard ）近日在社群網站中曬雪乳代言網路賭博，慘遭警方盯上，日後恐還得面臨 1 年的有期徒刑。（圖／翻攝自臉書）

身材太好竟意外惹上牢獄之災？一名年僅 19 歲的愛爾蘭、泰國混血網美瓦德（ Jessie Vard ），近日因在社群網站中曬雪乳代言網路賭博，慘遭警方盯上被逮捕，日後恐還得面臨 1 年的有期徒刑。


▲瓦德（ Jessie Vard ）近日在社群網站中曬雪乳代言網路賭博，慘遭警方盯上，日後恐還得面臨 1 年的有期徒刑。（圖／翻攝自臉書）

根據英國《太陽報》報導，愛爾蘭、泰國混血的少女瓦德，自幼居住在泰國，現在的她是一名小有名氣的網紅，她不僅擁有立體、精緻的五官，皮膚還相當白皙，身上的「胸器」更是羨煞眾人。她時常在個人社群網站中分享養眼美照、辣曬渾圓巨乳，讓眾多男性粉絲為之瘋狂。

瓦德的高人氣也是不少廠商眼中的生財利器，紛紛上門邀請代言，近日適逢 2018 世界盃足球賽，她接下了網路賭博的代言，並在個人網站中曬奶 Po 出賭博商的廣告，然而在泰國宣傳賭博是非法的，這樣的行為讓她意外遭警方盯上。

瓦德被警方逮捕後喊冤表示自己並不知情，並使出苦肉計稱「我什麼都不知道，但對不起，我真的知道我做錯了」，哀求警方饒人。據了解，還有其他同業也被逮捕，瓦德目前則已交保，該案將繼續審理，若真被判刑恐面臨 1 年的有期徒刑。


▲愛爾蘭、泰國混血的少女瓦德，自幼居住在泰國，是一名小有名氣的網紅。（圖／翻攝自臉書）

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