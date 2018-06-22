IS印尼最大分支 神權游擊隊領袖遭判死

包括2016年1月雅加達購物中心莎里納（Sarinah）發生自殺炸彈攻擊，造成8人死亡，20多人受傷。同年11月，東加里曼丹省（East Kalimantan）三馬林達（Samarinda）一間教會遭到炸彈攻擊，造成一名兩歲女童喪生和多名兒童受傷。去年5月開齋節前夕，雅加達東區公車站發生2起自殺炸彈攻擊事件，造成3名警員喪生和12人受傷。

（中央社記者周永捷雅加達22日專電）印尼恐怖組織「神權游擊隊」領袖阿曼因涉及多起恐怖攻擊，今天遭雅加達地方法院判處死刑。神權游擊隊被視為「伊斯蘭國」在印尼最大的分支，涉及近來多起恐攻。

雅加達南區地方法院今天罕見出動大陣仗維安，共有378名維安人員進駐法院周圍，確保審判過程順利，還有多名全副武裝、荷槍實彈的反恐特警駐守法庭，包圍在阿曼身邊戒護。

主審法官阿馬德（Akhmad Jaini）表示，被告因教唆他人從事恐怖主義活動，被證明有罪，法院判處他死刑。

承辦此案的5名法官根據證人的證詞，發現這些恐怖攻擊的背後都有阿曼的教導。不過，阿曼否認這些指控，他僅承認鼓勵追隨者前往敘利亞加入恐怖組織「伊斯蘭國」（Islamic State）。

證人的證詞也指出，阿曼教導追隨者在印尼製造混亂和恐慌，因為這是伊斯蘭國領導人巴格達迪（AbuBakr al-Baghdadi）的命令。

神權游擊隊是伊斯蘭國支持者在印尼最大的分支派系，阿曼向來被視為是神權游擊隊的精神領袖和理論家。他在2004年德博（Depok）恐怖攻擊陰謀被捕，判刑7年，服刑期間表現良好，2008年獲釋。

阿曼獲釋，2010年在亞齊（Aceh）設立聯合恐怖主義訓練基地，統整不同組織人士訓練，因此再度被捕，被判9年。即使人在監獄，阿曼仍被控涉及多起印尼恐攻。

泗水日前發生一連串自殺炸彈攻擊，自殺炸彈客攜家帶眷的攻擊形式顛覆傳統認知。警方研判，這是因為阿曼的追隨者藉由報復性攻擊，回應警方逮捕神權游擊隊成員。（編輯：高照芬）1070622