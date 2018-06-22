李登輝訪沖繩 是否會安倍受關注

（中央社記者楊明珠沖繩那霸22日專電）前總統李登輝今天傍晚從桃園搭機前往日本沖繩，預定參加沖繩二戰時台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式。日本首相安倍晉三明天也將到沖繩，兩人是否碰面受到關注。

95歲的李登輝應那霸市日本台灣和平基金會的邀請，於22至25日訪問沖繩，明天將參加日本台灣和平基金會和日本李友會合辦的晚宴，24日出席1945年沖繩戰時台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式，並發表演說，晚間出席琉球台僑總會晚宴，25日中午返台。

1945年二戰末期沖繩戰役時，許多台灣人戰死，沖繩縣糸滿市摩文仁和平祈念公園的石碑上，刻有34位台灣人的名字，2016年建造「台灣之塔」，這次設立的紀念碑刻有李登輝題字的「為國作見證」。