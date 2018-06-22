李登輝訪沖繩 是否會安倍受關注

（中央社記者楊明珠沖繩那霸22日專電）前總統李登輝今天傍晚從桃園搭機前往日本沖繩，預定參加沖繩二戰時台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式。日本首相安倍晉三明天也將到沖繩，兩人是否碰面受到關注。
95歲的李登輝應那霸市日本台灣和平基金會的邀請，於22至25日訪問沖繩，明天將參加日本台灣和平基金會和日本李友會合辦的晚宴，24日出席1945年沖繩戰時台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式，並發表演說，晚間出席琉球台僑總會晚宴，25日中午返台。
1945年二戰末期沖繩戰役時，許多台灣人戰死，沖繩縣糸滿市摩文仁和平祈念公園的石碑上，刻有34位台灣人的名字，2016年建造「台灣之塔」，這次設立的紀念碑刻有李登輝題字的「為國作見證」。
沖繩縣為記念沖繩戰役亡者，訂6月23日為慰靈之日。安倍晉三將於23日到訪沖繩，出席糸滿市舉行的沖繩全戰亡者追悼儀式。李登輝與安倍是否在沖繩碰面，引起揣測。
有關李登輝訪沖繩，中國國務院台灣辦公室發言人安峰山上月曾在記者會批評李登輝美化殖民統治，中國堅決反對支持侵略戰爭及軍國主義的行為。
李登輝上次訪日在2016年7月造訪沖繩縣石垣島，這是他卸任總統後第9次訪日。
李登輝2008年也曾造訪沖繩，以「學問的推進和日本文化的特徵」為題發表演說，期間造訪多處二戰遺蹟，包括和平公園、和平紀念碑與姬百合紀念塔等。（編輯：廖漢原）1070622