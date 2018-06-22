土地違法使用 竹山桃太郎村遭斷水電

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）曾經爆紅的竹山桃太郎村用地位於都市計畫農業區，園區營運不久便遭檢舉土地違法使用，雖多次被開罰及要求改善恢復，但業者超過期限仍未完成，今天遭南投縣政府斷水、斷電。

位於南投縣竹山鎮的桃太郎村用地位於都市計畫農業區，依法只能進行農業相關用途，因此開幕不久即遭民眾檢舉違法使用，南投縣政府多次裁罰並發文要求恢復。不過業者遲未改正，縣政府建設處今天到場拆除7個供電表、2個水表，等於園區目前無法營業。

根據業者網站介紹，台灣影城當初拍攝戲劇時，復古場景引發影城創辦團隊想到，如果加上桃太郎故事將是很棒題材，並為竹山帶來歡樂氣氛，大人小孩也都可來參觀休憩。桃太郎開幕時期，確實吸引眾多旅客，聯外交通幹道大塞車，成為地方多年未見榮景。