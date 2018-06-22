原民編織藝術「織．女」聯展　編出動人生命故事

來自大武山的女兒武玉玲，早期以傳統排灣族首飾、珠串、織品等作品造型為主，直到八八風災後遷移至禮納里永久屋，她認識更多好朋友，帶來更多活力及創新思考能量，後來也都改大型創作路線。這次展覽中，她就以毛線、回收的布料及金屬不斷地纏繞，呈現結藝設計結合金工裝置更是精緻的編織裝飾。

屏東排灣族的武玉玲及花蓮太魯閣族林介文，兩位擅長纖維藝術的女性藝術家，即日起在屏東美術館舉辦「織．女」聯展，她們以女性的生命觀點出發，透由作品訴說女性生命經歷，運用大自然的素材，用編織創作詮釋部落的美學與哲思。



▲屏東排灣族藝術家武玉玲[脈動]系列作品。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.22）

20年創作生涯如女人生產的陣痛，新的生命不斷繁衍下去！武玉玲說，與女性友人間的點滴互動，分享心情故事，讓她不斷尋找創造夢想的來源。

另一位來自花蓮的藝術家林介文，歐洲留學後回到部落學習傳統織布並以織、布為主題創作，外界形容她一直在現代與古老的靈魂間穿梭，從她身上更看到原民編織藝術上的蛻變，徹底呈現女性的力量。



▲太魯閣族藝術家林介文的作品-生命的出口。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.22）

這次聯展，兩人以「種子」的核心概念呈現芽與土地 、子宮與身體、部落與女性的鏈結力量，藉由她們的作品，感受不同族群以織、纏、勾、繞的生命故事，即日起至9月16日於屏東美術館202特展室登場。

今(22)日上午在開展記者會中，包括文化處長吳明榮、原民處長伍麗華、原住民族委員會原住民族文化發展中心主任曾智勇、原住民藝術家撒古流等人均應邀出席，並參觀兩位女性藝術家作品。

