側寫／郭董沒有滿面春風　媽祖、關聖帝君現身保佑？

鴻海2017年全年營收達新台幣4.7兆元，較2016年成長7.98%，創下歷史新高紀錄，但全年稅後淨利1387億元，年減6.68%，淨利率2.95%，每股EPS為8.01元，較2016年的8.6元下滑，毛利率也下滑至6.44%，為4年來低點，營益率則是2.39%，營運不如預期主要原因是新台幣升值所造成。

鴻海去（2017）年雖然營收創高，但卻沒有達到集團預期的目標，獲利、毛利率甚至近期股價都走跌，有90多歲老伯伯小股東在現場發脾氣，郭董也仔細聆聽並幾度鞠躬道歉。不知是否為了要「風雨中生信心」，中場「粉絲見面會」休息時，忽然看見板橋慈惠宮媽祖及關聖帝君現身保佑啦！

而公司營運績效未達目標，郭董特別起身與股東致歉，這是繼去（2017）年股東會公司營收首次出現倒退嚕道歉後，又再一次向小股東說抱歉。再加上工業富聯在大陸上市後，股價不如外界預期，連帶影響鴻海股價，當然中美貿易戰也難免使股市有所波動。

不過，現場有90多歲老伯伯小股東不甘心股價從100元掉到80元，天天著急，因此今日特地跑一趟股東會想問問郭董為什麼？不僅如此，也有不少股東對工業富聯到大陸上市認為是好的資源被分掉。為此，郭董表示工業互聯是未來趨勢，集團現在正在轉型，就像航空母艦轉彎難免需要一點時間，但工業富聯是走在對的路上，且未來發展的優勢，鴻海一定都會受惠，要股東們有信心。

雖然郭董今日一早的確看起來疲憊，還被股市聞人阿土伯說「沒有滿面春風」，但中場休息時間，按照以往慣例可是「粉絲見面會」，小股東們拿起手機狂拍記錄，之前還有的會要簽名，郭董大多配合。而今天不知是否為了要「風雨中生信心」，難得神明也站台？



▲鴻海股東會中場休息時間，郭董在印有板橋慈惠宮媽祖的畫像上題字「郭台銘敬祈」。（圖／記者許家禎攝 , 2018.6.22，翻攝自現場轉播畫面）

大家都知道郭董除了拜媽祖外，也篤信關聖帝君，信仰上非常虔誠。而這次股東會上，只見休息時間，郭董在印有板橋慈惠宮媽祖的畫像上題字「郭台銘敬祈」，還特地拿起讓小股東們拍照，甚至也拿起畫有關聖帝君的畫像讓小股東一起拍攝入鏡，此時的郭董滿臉笑意，想必心中跟小股東們有一樣的心聲：「保佑鴻圖大展吧」！