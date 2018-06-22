倒數一個月 陸官媒要求航空公司快改名

距離中國設定的改名期限剩下約一個月，新華社今天再度發文施壓，要求尚未改名的航空公司能「積極響應」。

中國官方4月25日致函44家外國航空公司要求修改對台灣的稱呼，並給出30天的期限，眼見5月25日到期日當天卻仍有逾半航空公司未改名。中國民用航空局因此在當晚發文表示，將期限再延2個月至7月25日。

（中央社台北22日電）中國4月下旬發函44家國際航空公司要求更改台灣的名字，距離期限剩下約一個月，中國官媒今天發文點名美國、印度、南韓等國籍航空公司不配合改名是「傷害中國人民感情」。

新華社先是肯定配合改名的國際航空公司，接著再逐一點出尚未改名的企業，包括美國聯合航空、達美航空、美國航空；南韓的大韓航空和韓亞航空，以及印度航空等。

文章並批評，這些拒絕修改的航空公司「一邊賺著中國人民的錢，一邊做傷害中國人民感情的事」。

日本兩大國籍航空的「彈性作法」也引來文章不滿。文章表示，日本航空和全日空航空已經在中文官網上將「台灣」變更為「中國台灣」。不過，日語和其他語種官網上，相關表述依然為「台灣」。

文章宣稱，澳洲的澳洲航空雖然尚未修改台灣名稱，但該公司表示，會在最後期限之前完成整改。

根據環球網5月下旬報導，中國航空專家張寶鑫表示，逾期仍不做修改的外國航空公司，中國管理部門有可能對它們在中國的航權有所限制，也可以依法下架它們在中國市場的App等訂票系統。（編輯：陳家倫/林克倫）1070622