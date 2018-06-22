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〈鴻海股東會〉加班問題屢遭踢爆 郭台銘：有在爭取修

鉅亨網2018/06/22 17:19
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鴻海 (2317-TW) 今(22)日召開股東會，針對近期湖南衡陽廠又遭 NGO 踢爆加班問題，董事長郭台銘表示，中國屬未開發國家，限制反而比較高，他們應該知道這是不合理的規定，鴻海有在爭取修法，但很難改。

郭台銘說，中國法令規定員工每月加班不能超過 36 小時，這是 1994 年的規定，當時的目的，是因為沒有那麼多工作，因此員工如果加班頻率與時數多了，其他人就會沒有工作做，透過控制加班，可以確保大家都有工作做。

不過郭台銘也指出，美國的規定是每月加班不能超過 60 小時，歐盟的規定應該也差不多，日本也是 60 小時。郭台銘說，相信中國主管機關認為此時數是不合理的，但是很難修法。

郭台銘說，鴻海對百萬員工做過調查，有 70-80% 的作業員，都希望多賺一點錢與自願加班，因為可以增加 1.5-2 倍的收入，所以公司很困擾，如果用 36 小時，等於每天只能加班不到 2 小時。

郭台銘表示，將嚴格遵守 36 小時加班規定，這確實可以做到，但是就不會有人要來上班，只是 NGO 來查，也很困擾。

郭台銘說，鴻海在 10 年前就決定要機器人取代人力，預計 5 年內，直接員工有 80% 工作將用機器人取代，因為機器人加班沒有問題，如果 5 年做不到，10 年內也會做到，因為科技已經有這個能力。

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關鍵字鴻海股東會郭台銘加班headline
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