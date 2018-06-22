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氣候逐年變遷　高市府年底將完成15座滯洪池減少水患

記者許高祥／高雄報導2018/06/22 19:18
▲高市府投入約235億經費辦理治水工程，年底將完成15座滯洪池。（圖／NOWnews資料照)
▲高市府投入約235億經費辦理治水工程，年底將完成15座滯洪池。（圖／NOWnews資料照)

近年氣候變遷影響加劇，易發生極端天氣致災情形，為減少都市水患，高雄市相關水利建設自95年起之「易淹水地區水患治理計畫」及「流域綜合治理計畫」，市府不遺餘力投入約235億經費辦理治水工程，另107年底將完成15座滯洪池，改善經費68億元，總滯洪容量達326萬噸，高居全國之冠。

在持續推動水利建設之下，市府治水工作已獲致初步改善成效，例如典寶A區及B區滯洪池，解決岡山白米里、劉厝里等易淹水情形，在103年完工後，使得易淹水的岡山地區，明顯降低許多淹水災情的傳出，整治筆秀排水，海城社區積淹水狀況已有大幅改善，寶業里滯洪池亦改善三民區澄清路、義華路一帶淹水問題，若以本市105年已完工滯洪池成效來說，99年凡那比颱風24小時降雨933毫米，淹水面積約6797公頃。105年梅姬颱風24小時降雨876毫米，淹水面積約445公頃，整體淹水面積已較99年減少約6,352公頃。

高市水利局表示，為解決本市水患問題，正持續積極爭取中央「前瞻基礎建設計畫」等補助，目前執行中之排水改善工程包含林園排水、永安排水、新建梓官區中正路抽水站、旗山區新光抽水站，同時進行彌陀區舊港、岡山區五甲尾、鼓山區鼓山三路、前鎮區鎮東三街、鹽埕區新樂等12處抽水站機組之功能提升，並辦理路竹區金平路、仁武區大正路等雨水下水道新建工程，藉由多重工程面向，提升大高雄整體防洪能力。

高雄地區因6月19、20日瞬間強降雨，由於大雨來的又快又急，造成多數地區十分鐘雨量高達20mm，超過了排水溝的設計標準造成部分地區積水，但雨勢稍微歇緩後，積淹水便順利消退，以岡山地區為例，94年「612豪雨」一日降雨量為279mm與107年6月19日降雨量222mm比較，顯示治水建設對淹水明顯有改善，另以99年凡那比颱風而言，高雄短延時暴雨10分鐘降下14.5mm，本次鳳山區短延時暴雨10分鐘降下20.5mm，於寶業里滯洪池旁澄清路已無明顯積淹水情形。市府除了加強平時的清淤維護工作，將持續向中央爭取經費，補強排水整治不足的部份，加速流域改善，以保障民眾安全。

關鍵字水患前瞻計畫排水防洪
根留新竹市　台大醫院市地重劃開工高雄德生社區　成立照顧關懷據點

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