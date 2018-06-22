兩大優勢助攻區塊鏈 許毓仁看好國家隊成形

許毓仁表示，美國、日本以及德國等主要國家過去原本對加密貨幣持較負面的看法，但過去半年，可以看到國際間對加密貨幣的態度已有蠻大的轉變，而台灣位居亞洲科技發展樞紐，在區塊鏈的發展上可以扮演重要的核心角色。

2018亞洲區塊鏈高峰會（Asia blockchainsummit) 將於7月2日、7月3日在台北盛大舉辦，過去長期關注台灣新創產業發展的中國國民黨籍立委許毓仁今天邀請國內區塊鏈各領域要角首度同台與談，為2018亞洲區塊鏈高峰會暖身。

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）區塊鏈、加密貨幣為近年熱門議題，立委許毓仁看好台灣的人才及技術優勢，可在區塊鏈發展上扮演重要核心角色，透過監理及發展並重，甚至有機會組成台灣國家隊。

他表示，區塊鏈是新興科技以及其去中心化的本質，使得各國政府對於區塊鏈抱持戒慎恐懼又開放擁抱的矛盾心態，也因此，各國間的對話相當開放，如月初他到聯合國參加區塊鏈高峰會議，暢談區塊鏈對於公共治理以及產業發展的影響。

許毓仁指出，台灣的人才以及技術，是發展區塊鏈以及加密貨幣上的強大發展優勢以及利基，因此，他上週拜會國家發展委員會主委陳美伶時，建議台灣應該成為區塊鏈技術中心（HUB），把國際間好的項目吸引過來，然後把這些區塊鏈技術的研發中心設在台灣，並讓台灣人才藉由區塊鏈走向國際舞台。

在促進區塊鏈發展的同時，許毓仁也建議金融監督管理委員會制定明確的監理規則，尤其，台灣國情與日本接近，或許可以走日本的作法，推動加密貨幣專法。

許毓仁強調，台灣雖是小國家，但有速度快、反應敏捷、人才等優勢，期待藉由7月的亞洲區塊鏈高峰論壇，讓全世界看到台灣在區塊鏈、加密貨幣等領域上的能量，並期待藉此推出台灣隊。也就是，台灣將來走向世界，打國際杯的區塊鏈時，可以有能力推出足以代表國家的新創團隊，向國際區塊鏈投資者募資。

理律律師事務所律師熊全迪也表示，國際間對區塊鏈及加密貨幣的態度近期看到轉變，尤其是美國。美國證券管理委員會官員去年認為所有首次代幣發行（ICO）發行的代幣都是證券，但前兩週證管會官員則表示，加密貨幣乙太幣不是證券，這對於區塊鏈產業的發展是很積極的信號。

熊全迪說明，當ICO發行的貨幣被視為證券代幣時，若募資違法時，則會面臨刑事責任，刑事責任與闖紅燈可能面臨的行政處分，兩者間有相當大的差異。台灣金融科技協會理事長王可言表示，台灣正處於區塊鏈以及加密貨幣產業發展的轉捩點，而台灣在這兩個領域上的發展，在國際間受到重視，這是台灣未來的機會，不只希望可以成為技術的HUB，也希望成為區塊鏈的HUB。

王可言說，為利區塊鏈在台發展可透過四面向發展，首先、台灣金融科技協會與立法院協力推動「區塊鏈暨加密貨幣自律組織（SRO）」訂立產業自律規範，目前已有超過50個企業加入自律聯盟。

其次、設立類似「公開資訊觀測站」的資訊揭露平台，以強化ICO業者的資訊透明。王可言表示，詐欺的出現主要在於資訊的不透明，資訊揭露平台可讓ICO團隊自主揭露資訊，當企業揭露愈多訊息時，顯示資訊透明度愈高，且揭露的訊息可供外界驗證，如此一來可減少詐欺的發生。

第三、台灣金融科技協會未來將推動設立跨產業的區塊鏈創新園區，以吸引國際團隊進駐以及國際資金挹注；第四、台灣金融科技協會正與對區塊鏈有興趣的企業洽談合作，期待找出好的區塊鏈公司，培育好的區塊鏈應用。（編輯：林興盟）1070622