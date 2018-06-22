貿易戰升溫 習近平見外企再批保護主義

（中央社台北22日電）中美貿易戰升溫之際，中共總書記習近平21日在北京會見多家跨國企業負責人，除了批評貿易保護主義，習近平並趁機宣揚一帶一路戰略，強調為國內外企業家投資創業營造更加寬鬆有序的環境。

央視21日新聞聯播報導，習近平21日在北京釣魚台國賓館會見赴中出席「全球首席執行官委員會」特別圓桌峰會的跨國企業負責人，並座談交流。

根據央視網，這則新聞被安排在21日當天的新聞聯播頭條，播報時間長達5分50秒。在中美貿易磋商中扮演中方談判要角的中國國務院副總理劉鶴也現身座談。