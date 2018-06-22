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如何判斷央行何時升息？關鍵因素有二

鉅亨網2018/06/22 17:21
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台灣央行昨 (21) 日召開理監事聯席會議，會後決議維持利率不變，從央行的會後聲明稿可以看出，以目前經濟和物價的狀態，台灣沒有升息的急迫性，元大寶華綜合經濟研究院今 (22) 日指出，各國貨幣政策走向和全球貿易保護主義後續狀況，才是央行是否升息最需要觀察的重點。

據央行提供的附表，目前實質利率和台灣相近的兩個國家分別是南韓跟中國，台灣為 - 0.335%，南韓為 - 0.19%、中國為 - 0.56%，而尚未跟進美國升息的兩大者主要經濟體日本為 - 0.949%、歐元區 - 2%。

元大寶華對此解讀，下半年央行是否升息的一個客觀條件，除聯準會升息外，其他實質利率與台灣相近的國家是否跟進。

另一方面，央行此次資料可看出，理監事會很在乎近期新興市場的擾動，元大寶華認為，下半年新興市場的波動，是央行決定是否進一步升息的關鍵。

由於央行強調目前台灣仍有負向產出缺口、通膨率僅溫和，加上這個時候台灣利率相對其他國家僅居於中間、新興市場動盪又大，因此，元大寶華提出，下半年央行若要升息是有前提條件。

尤其要留意的重點是，實質利率和台灣相近的國家是否跟進美國在下半年升息、新興市場動盪以及全球貿易戰是否平息，若這些條件沒有達到，下半年央行仍維持利率不變的機率仍高。

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