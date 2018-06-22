如何判斷央行何時升息？關鍵因素有二

台灣央行昨 (21) 日召開理監事聯席會議，會後決議維持利率不變，從央行的會後聲明稿可以看出，以目前經濟和物價的狀態，台灣沒有升息的急迫性，元大寶華綜合經濟研究院今 (22) 日指出，各國貨幣政策走向和全球貿易保護主義後續狀況，才是央行是否升息最需要觀察的重點。

據央行提供的附表，目前實質利率和台灣相近的兩個國家分別是南韓跟中國，台灣為 - 0.335%，南韓為 - 0.19%、中國為 - 0.56%，而尚未跟進美國升息的兩大者主要經濟體日本為 - 0.949%、歐元區 - 2%。