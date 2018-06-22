小東太子慈善會愛心券　弱勢孩童暑假不挨餓

雲林縣斗南鎮小東工業區太子慈善協會，捐助4000份的暑期愛心餐，提供斗南、大埤和古坑地區共25家愛心店家，讓弱勢孩童前往選購價值60元餐點，在暑假期間也能夠溫飽肚子，是股滿滿愛心的人間溫情。

雲林縣小東工業區太子慈善協會成立於2014年3月，初期會員以工業區內廠家為主，推動急難救助、濟弱扶貧、捐血等社會公益；在熱心公益民眾的熱情響應下，會員數已達180餘人，成員遍布社會各行業，協會結合眾人的力量行善做公益；目前又顧慮部分經濟弱勢家庭的學童卻可能因學校營養午餐斷炊，導致暑假期間三餐無以為繼，特別在斗南、大埤和古坑地區，邀請共25家加入愛心店家，讓受關懷的弱勢孩童持愛心券前往愛心店家領餐，預計在暑假期間有2百位學子受惠。