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小東太子慈善會愛心券　弱勢孩童暑假不挨餓

記者簡勇鵬／雲林報導2018/06/22 17:54
▲斗南小東太子慈善會首度擴及古坑鄉辦理弱勢孩童持愛心券供餐活動。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.06.22
▲斗南小東太子慈善會首度擴及古坑鄉辦理弱勢孩童持愛心券供餐活動。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.06.22

雲林縣斗南鎮小東工業區太子慈善協會，捐助4000份的暑期愛心餐，提供斗南、大埤和古坑地區共25家愛心店家，讓弱勢孩童前往選購價值60元餐點，在暑假期間也能夠溫飽肚子，是股滿滿愛心的人間溫情。

雲林縣小東工業區太子慈善協會成立於2014年3月，初期會員以工業區內廠家為主，推動急難救助、濟弱扶貧、捐血等社會公益；在熱心公益民眾的熱情響應下，會員數已達180餘人，成員遍布社會各行業，協會結合眾人的力量行善做公益；目前又顧慮部分經濟弱勢家庭的學童卻可能因學校營養午餐斷炊，導致暑假期間三餐無以為繼，特別在斗南、大埤和古坑地區，邀請共25家加入愛心店家，讓受關懷的弱勢孩童持愛心券前往愛心店家領餐，預計在暑假期間有2百位學子受惠。

理事長林炎敦指出，此次辦理暑假愛心餐，除原先的斗南、大埤地區愛心餐外，又首度擴及古坑鄉辦理，其經費是由提撥會務基金17萬元，加上會員樂捐6萬元，共計23萬元；並在22日分赴古坑、斗南、大埤轄境國中小學分送愛心餐劵，請學校轉發給真正有需要的經濟弱勢家庭學童，並前往配合的25家愛心餐店家掛上「愛心商店」識別牌，弱勢家庭學童持愛心餐劵，可向任一愛心店家兌換價值60元的早午晚餐和麵包等餐點。

關鍵字太子慈善會愛心券愛心店家
大雅公所愛心挺蕉農　購香蕉送弱勢追撞翻覆波及機車　幸無人傷

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