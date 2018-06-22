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第一金董座談金金併 大家都賺錢就難推

中央社2018/06/22 17:26
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北22日電）第一金控今天召開股東常會，董事長董瑞斌針對「金金併」議題表示，台灣現有的38家銀行都賺錢，只要大家都賺錢，金金併就不好推動。

董瑞斌指出，第一銀行是台灣最老牌的銀行，不可能被併，現階段最重要的是如何發揮綜效，要整併也是「併別人、不是被併」，要有好的整併時機，必須是對象經營出現問題的時候。

董瑞斌說，第一金自2003年成立至今，還沒有發揮全部綜效，舉例而言，第一金人壽成立10年，就虧了10年，這是一件很不可思議的事，顯現出第一金還有潛能沒發揮。

也因此，在還沒有發揮綜效之前，根本不急著去推動合併，且合併與否，也不是未來3至5年要做的事。

至於有小股東詢問慶富案進度，董瑞斌則表示，對前董事長蔡慶年、前一銀總經理周伯蕉等兩位「績效獎金」都已全部提存，等法律問題釐清後，才會發放，由於蔡慶年和周伯蕉都是公股代表，董事酬勞都是上繳國庫。

董瑞斌指出，其他一般薪酬包括固定兩個月獎金，則會依規定發放，但績效獎金部分，因為求償問題還沒解決，因此已先行提存，並沒有發放，將待法律問題釐清後，再做處理。

金管會主委顧立雄日前表示，政策支持以「金控」為主體的金融整併，開放金控業者在不以「合意」為要件的情況下，併購其他金融機構，首次參股門檻從25%降為10%，發動併購的金控業者必須向金管會提報併購計畫，包括後續參股、納入子公司的時間表，以及購併不成的退場機制。 （編輯：郭萍英）1070622

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