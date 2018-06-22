5月失業率3.63% 創3年來新低

2017年失業率3.76%，創下17年以來的新低，今年數據更持續下探，行政院主計總處今天公布5月人力資源調查結果，失業率為3.63%，是3年來新低，今年1月到5月失業率為3.65%，也創18年來新低。

（中央社記者朱則瑋台北22日電）主計總處今天公布5月失業率為3.63%，創下3年來最低，且今年1月到5月平均失業率3.65%，也創下18年來新低，主計總處官員說，顯示勞動市場穩定復甦當中。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨說，觀察近期失業狀況，就業人數持續增加，失業人數經過春節等季節性因素後，就開始減少，失業率也創新低，季調後失業率從105年4月的3.97%高點後，一直呈現下降趨勢，這個月已降到3.69%的水準，顯見就業情勢穩定在復甦當中。

潘寧馨指出，6月至8月畢業季即將到來，一般來說，畢業季期間，因為大量勞動人口湧入就業市場，失業率通常都會上升，不過，觀察今年整體失業率數據表現都比去年優秀，因此，他預期今年畢業季期間失業率數字也會比去年下降，但還是要看實際數字而定。

對比其他國家失業率狀況，主計總處表示，法國4月失業率為9.2%、加拿大5月為5.8%、英國2月4.1%、美國5月3.8%、南韓4月3.8%、德國4月3.4%、香港5月2.8%、日本4月2.5%。

至於青年失業問題，主計總處指出，5月的15歲至19歲失業率為8.26%；而20歲至24歲這區間多為初次尋職，還在職場調適階段，所以失業率較高，來到11.54%；25歲至29歲失業率則為6.28%，隨著年齡增加，失業率呈現下降趨勢。

假使從教育程度來看，又以大學程度失業率4.95%最高，高中職及研究所分別為3.55%、2.86%。

5月就業人數為1141.1萬人，比上個月增加5000人，比去年同月增加8萬人；失業人數為43萬人，比上月減少1000人；總體來看，5月失業率3.63%比上月下降0.01個百分點，也比去年同月下降0.03個百分點，季調後的失業率3.69%，與上個月比較持平。（編輯：張均懋）1070622