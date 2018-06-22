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中央社

北京稱南海局勢降溫 繼續保持對話

中央社2018/06/22 17:27
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者周慧盈北京22日電）中國外交部發言人耿爽今天說，南海局勢趨穩降溫，中國與東南亞國家協會將於27日在湖南長沙，舉行落實「南海各方行為宣言」第15次高官會。

耿爽下午在外交部例行記者會表示，「當前在中國和地區國家的共同努力下，南海局勢趨穩降溫」，各方將繼續保持對話和合作的態勢，爭取更多成果和積極進展，為鞏固當前良好形勢進一步創造有利條件。

他說，中方與東協（ASEAN ）國家將於27日在長沙舉行落實「南海各方行為宣言」第15次高官會，繼續就落實「宣言」、推進海上務實合作以及「南海行為準則」磋商等有關問題深入交換意見。

中國和東協10國於2002年11月4日在柬埔寨金邊簽署「南海各方行為宣言」（Declaration on theConduct of Parties in the South China Sea），2011年7月再於印尼峇里島落實指導方針草案，但仍未解決各國南海主權爭議。

中國聲稱南海局勢趨穩降溫，但美國媒體報導，北京4月間在和越南、菲律賓有主權爭議的永暑礁、渚碧礁及美濟礁等南海3個島礁上部署飛彈系統，並派轟6K戰機編隊在永興島進行起降訓練，連串舉措引發區域緊張，國際社會也對中國「南海軍事化」感到不滿。

隨後，美軍在南海區域的活動明顯加強，美軍B52戰略轟炸機4次飛抵南海的東沙島。美方說法是，這屬「常規訓練任務」的一部分。

5月23日，美方宣布，取消中國參加兩年一次的「環太平洋聯合軍演」。美國國防部長馬蒂斯（JimMattis）說，這是美國對北京在南海進行軍事化做出的「初步反應」。

5月27日，美國海軍「希金斯號」驅逐艦（USSHiggins）和「安提坦號」巡洋艦（USS Antietam）駛入中方聲稱擁有主權的南海西沙群島12海里以內，執行「航行自由」任務。（編輯：林克倫）1070622

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