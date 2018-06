北京稱南海局勢降溫 繼續保持對話

中國和東協10國於2002年11月4日在柬埔寨金邊簽署「南海各方行為宣言」(Declaration on theConduct of Parties in the South China Sea),2011年7月再於印尼峇里島落實指導方針草案,但仍未解決各國南海主權爭議。

中國聲稱南海局勢趨穩降溫,但美國媒體報導,北京4月間在和越南、菲律賓有主權爭議的永暑礁、渚碧礁及美濟礁等南海3個島礁上部署飛彈系統,並派轟6K戰機編隊在永興島進行起降訓練,連串舉措引發區域緊張,國際社會也對中國「南海軍事化」感到不滿。

隨後,美軍在南海區域的活動明顯加強,美軍B52戰略轟炸機4次飛抵南海的東沙島。美方說法是,這屬「常規訓練任務」的一部分。

5月23日,美方宣布,取消中國參加兩年一次的「環太平洋聯合軍演」。美國國防部長馬蒂斯(JimMattis)說,這是美國對北京在南海進行軍事化做出的「初步反應」。

5月27日,美國海軍「希金斯號」驅逐艦(USSHiggins)和「安提坦號」巡洋艦(USS Antietam)駛入中方聲稱擁有主權的南海西沙群島12海里以內,執行「航行自由」任務。(編輯:林克倫)1070622