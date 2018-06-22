移民政策製造混亂 美慈善機構疲於應付

（中央社紐約21日綜合外電報導）美國慈善機構正「盡力」處理美墨邊境家庭分離所引起的混亂情況，數千名兒童目前還沒有與父母團聚的可能。
5月5日以來，美國政府在美墨邊境將非法入境的2300多名兒童與其父母拆散，並將這些兒童安置在臨時帳篷和其他收容中心，無法與他們的親屬聯繫。
「孩童需要辯護」組織（Kids in Need ofDefense）負責人楊恩（Wendy Young）今天在電話會議中告訴記者，在這之前，這些慈善機構「已經疲於」應付獨自抵達美國的移民孩童需求。
她並說：「如今在這些有極為複雜需求的孩子之外，又多出了2300名兒童。」
她進一步表示：「這使原已緊繃的系統承受了更多壓力，而政府這是十分蓄意的舉動。」
由於面臨朝野兩黨議員和國際社會譴責，美國總統川普的移民政策急轉彎，他昨天簽署行政命令，為在邊境拆散移民家庭而引發的爭議劃下句點。
美國多家媒體引述衛生及公共服務部（Departmentof Health and Human Services）官員報導，目前尚無讓這些被拆散兒童與家人團聚的計畫。
楊恩說：「並無證據顯示，政府已備妥系統，可確保被拆散的家人能相互相聯繫和團圓，目前這仍然是個混亂的過程。」（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1070622